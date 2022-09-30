Праздничный салют запустили у Саур-Могилы в ДНР в честь воссоединения с Россией

Праздничный салют запустили у мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике в честь подписания договоров о вхождении республик Донбасса, а также Запорожской и Харьковской областей в состав России. Кадры ярких огней опубликовал телеграм-канал Zvezdanews .

Саур-Могила находится в восточной части ДНР на высоте 278 метров над уровнем моря. Памятник стал одним из главных символов разгрома фашистов в годы ВОВ. В 1967-м здесь был открыт мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 метров, скульптуру советского солдата у подножия и Вечный огонь. Летом 2014 года памятник был сильно повреждён во время атаки ВСУ. Восстановлением сооружения занимались специалисты Минобороны РФ.