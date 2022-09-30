Праздничный салют запустили у Саур-Могилы в ДНР в честь воссоединения с Россией
Праздничный салют запустили у мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике в честь подписания договоров о вхождении республик Донбасса, а также Запорожской и Харьковской областей в состав России. Кадры ярких огней опубликовал телеграм-канал Zvezdanews.
Салют над Саур-Могилой в честь возвращения Донбасса в Россию. Видео © Telegram / Zvezdanews
Саур-Могила находится в восточной части ДНР на высоте 278 метров над уровнем моря. Памятник стал одним из главных символов разгрома фашистов в годы ВОВ. В 1967-м здесь был открыт мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 метров, скульптуру советского солдата у подножия и Вечный огонь. Летом 2014 года памятник был сильно повреждён во время атаки ВСУ. Восстановлением сооружения занимались специалисты Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин завершил своё выступление на концерте-митинге на Красной площади словами "победа будет за нами". В ходе сегодняшнего выступления в Кремле глава государства назвал день подписания документов о вхождении четырёх новых регионов в состав РФ днём правды и справедливости. Кроме того, он заявил, что Россия открывает жителям четырёх новых регионов не только двери, но и своё сердце.
Telegram / Zvezdanews