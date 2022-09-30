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30 сентября, 16:57

Праздничный салют запустили у Саур-Могилы в ДНР в честь воссоединения с Россией

Праздничный салют запустили у мемориального комплекса Саур-Могила в Донецкой Народной Республике в честь подписания договоров о вхождении республик Донбасса, а также Запорожской и Харьковской областей в состав России. Кадры ярких огней опубликовал телеграм-канал Zvezdanews.

Салют над Саур-Могилой в честь возвращения Донбасса в Россию. Видео © Telegram / Zvezdanews

Саур-Могила находится в восточной части ДНР на высоте 278 метров над уровнем моря. Памятник стал одним из главных символов разгрома фашистов в годы ВОВ. В 1967-м здесь был открыт мемориальный комплекс, который включал обелиск высотой 36 метров, скульптуру советского солдата у подножия и Вечный огонь. Летом 2014 года памятник был сильно повреждён во время атаки ВСУ. Восстановлением сооружения занимались специалисты Минобороны РФ.

Жители Донбасса со слезами радости встретили новость о вступлении в состав РФ

Жители Донбасса со слезами радости встретили новость о вступлении в состав РФ

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин завершил своё выступление на концерте-митинге на Красной площади словами "победа будет за нами". В ходе сегодняшнего выступления в Кремле глава государства назвал день подписания документов о вхождении четырёх новых регионов в состав РФ днём правды и справедливости. Кроме того, он заявил, что Россия открывает жителям четырёх новых регионов не только двери, но и своё сердце.

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Telegram / Zvezdanews

Наталья Исакова
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