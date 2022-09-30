Машков: Настоящее и будущее России не в тех, кто уехал, а в тех, кто остался

Российский актёр Владимир Машков, выступая на концерте-митинге на Красной площади в честь вступления в РФ четырёх новых регионов, отметил, что настоящее и будущее России в тех, кто остался в стране, а не уехал за границу.

"И ещё: сегодня так или иначе обсуждают тех, кто уехал или собирается уехать. Настоящее России не в тех, кто уехал, а в тех, кто остался. Вы и есть настоящее и будущее нашей единственной Родины — великой России", — заявил Машков.