Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Осуществить с 1 ноября по 31 декабря 2022 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 120 тысяч человек", — говорится в документе.

Причём отмечается, что увольнение со службы по призыву тех, у кого срок этой службы истёк, должно произойти с 1 октября.

При этом в Генштабе подчеркнули, что призывники не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истёк, будут уволены и своевременно отправятся домой.