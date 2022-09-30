В Британии предрекли Европе эпоху деиндустриализации из-за потери газа РФ

Отсутствие российского газа скажется на экономическом положении Европы — ситуация будет ухудшаться, и в итоге это приведёт к деиндустриализации. Об этом пишет обозреватель The Spectator Филип Пилкингтон.

"Стремительный развал экономики, который сейчас переживает Великобритания, — это просто ускоренная версия того, через что в ближайшее время придётся проходить всей Европе", — отметил автор.

Пилкингтон выразил мнение, что в ЕС произойдёт развал экономике. По его словам, европейские предприятия станут неконкурентоспособными, так как производителям придётся повышать цены на товары из-за высокой стоимости энергоносителей, а потребителям будет выгоднее покупать импортную продукцию.

По мнению автора статьи, решить проблемы всеобщей деиндустриализации в Европе можно только повышением тарифов и искусственной поддержкой производства.