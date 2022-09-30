МИД Великобритании запретил России доступ к услугам в области IT и инженерии
В МИД Великобритании сообщили о решении лишить Россию доступа к услугам западных компаний в сфере важных секторов, пишет Reuters.
Запрет касается области архитектуры, консалтинга в IT и инженерии. Также Великобритания собирается запретить экспортировать порядка 700 товаров, которые имеют значимость для индустриального и технологического развития России.
Ранее США ввели визовые санкции против 910 российских и белорусских граждан. Также на странице Минфина сообщается, что США ввели санкции против Совета Федерации РФ. Целью рестрикций является "государственное образование", указано в обновлённом списке офиса по контролю за иностранными активами американского Минфина.
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