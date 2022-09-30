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30 сентября, 17:25

МИД Великобритании запретил России доступ к услугам в области IT и инженерии

В МИД Великобритании сообщили о решении лишить Россию доступа к услугам западных компаний в сфере важных секторов, пишет Reuters.

Запрет касается области архитектуры, консалтинга в IT и инженерии. Также Великобритания собирается запретить экспортировать порядка 700 товаров, которые имеют значимость для индустриального и технологического развития России.

Канада ввела санкции против членов семей Пескова, Шувалова, Чемезова

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Ранее США ввели визовые санкции против 910 российских и белорусских граждан. Также на странице Минфина сообщается, что США ввели санкции против Совета Федерации РФ. Целью рестрикций является "государственное образование", указано в обновлённом списке офиса по контролю за иностранными активами американского Минфина.

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Freepik

Анатолий Симоненко

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