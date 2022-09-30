МИД Великобритании запретил России доступ к услугам в области IT и инженерии

В МИД Великобритании сообщили о решении лишить Россию доступа к услугам западных компаний в сфере важных секторов, пишет Reuters.

Запрет касается области архитектуры, консалтинга в IT и инженерии. Также Великобритания собирается запретить экспортировать порядка 700 товаров, которые имеют значимость для индустриального и технологического развития России.