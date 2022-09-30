В митинге-концерте на Красной площади приняли участие 180 тысяч человек

Участниками митинга-концерта на Красной площади, который состоялся в честь вступления в РФ четырёх новых регионов, стали 180 тысяч человек. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает ТАСС.

"В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда" в поддержку принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В мероприятии приняли участие 180 тысяч москвичей и гостей столицы", — сказала она.