В митинге-концерте на Красной площади приняли участие 180 тысяч человек
Участниками митинга-концерта на Красной площади, который состоялся в честь вступления в РФ четырёх новых регионов, стали 180 тысяч человек. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, сообщает ТАСС.
"В Москве на Красной площади проходит митинг-концерт "Выбор людей. Вместе навсегда" в поддержку принятия в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В мероприятии приняли участие 180 тысяч москвичей и гостей столицы", — сказала она.
Она отметила, что обеспечение правопорядка и безопасности легло на плечи сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии.
Ранее президент России Владимир Путин завершил своё выступление на митинге-концерте на Красной площади словами "победа будет за нами". В ходе сегодняшнего обращения в Кремле глава государства назвал день подписания документов о вхождении четырёх новых регионов в состав России днём правды и справедливости. Кроме того, он заявил, что Россия открывает жителям четырёх новых регионов не только двери, но и своё сердце.
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