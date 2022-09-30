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30 сентября, 17:32

МО РФ: Осенний призыв никак не связан со спецоперацией

Осенний призыв, указ о котором подписал президент Владимир Путин, не связан с проведением специальной военной операции на Украине, все новобранцы будут служить на территории России. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", — отметил он.

Цимлянский подчеркнул, что увольнение со службы по призыву должно произойти вовремя — с 1 октября.

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Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Согласно документу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в ВС РФ призовут 120 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова

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