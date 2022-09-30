МО РФ: Осенний призыв никак не связан со спецоперацией

Осенний призыв, указ о котором подписал президент Владимир Путин, не связан с проведением специальной военной операции на Украине, все новобранцы будут служить на территории России. Об этом заявил представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Мероприятия предстоящего призыва никак не связаны с проведением специальной военной операции на Украине. Как и ранее, он будет осуществляться в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке", — отметил он.

Цимлянский подчеркнул, что увольнение со службы по призыву должно произойти вовремя — с 1 октября.