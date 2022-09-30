В Генштабе РФ раскрыли, кто из призывников имеет приоритет в выборе войск для службы

Приоритет в вопросе выбора вида и рода войск для службы имеют призывники, которые хорошо развиты физически, а также явились в военкомат в самом начале призыва. Такое заявление сделал представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

По его словам, обычно это касается прохождения срочной службы, в частности, в элитных воинских частях, например в ВДВ, морской пехоте и воинских частях специального назначения. Призывники, которые отвечают требованиям, описанным выше, а также обладают высокими морально-деловыми качествами, имеют больший шанс попасть в эти структуры.

При этом Цимлянский отметил, что окончательное решение — за призывной комиссией. По его словам, военнослужащими по призыву будут комплектоваться все виды и рода войск ВС РФ, а также воинские части других федеральных органов исполнительной власти.