Война или мир: Президент бросил перчатку Западу, что означает новая риторика Путина Эксперты разобрали, к кому, кроме русского народа, обратился Владимир Путин, почему он использовал резкие нетрадиционные для себя термины и что они означают. 30 сентября, 16:41 Обложка © LIFE

Сегодняшнюю речь президента ждал весь мир не только потому, что в состав России были приняты четыре освобождённых от Украины региона. Обращение Владимира Путина означает возврат России к консервативным ценностям, проверенным веками. Именно потому были обозначены открыто своими словами все проблемы Запада, начиная с русофобии и убийства русских философов, заканчивая колониями англосаксов в Западной Европе. Мир действительно услышал вторую после Мюнхена в 2007 году правду. И в ней глава страны призвал Запад определиться, готов он жертвовать жизнями своих граждан или признает свободную, независимую Россию.

Президент поздравил народ Новороссии, пообещав защиту и достойную жизнь. Обращение закончилось церемонией подписания договоров после референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях о присоединении к России.

— Люди, живущие в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда! — сказал российский президент. — Люди свой выбор сделали, однозначный выбор.

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В своём обращении российский лидер откровенно назвал хозяевами мира англосаксов, а страны ЕС — оккупированными странами. Его слова о ренте гегемона, диктате США, кулачном праве Америки теперь будут цитироваться всеми мировыми политиками и медиа. Но почему этот эпохальный водораздел произошёл сейчас? "Начавшийся слом западной гегемонии необратим, как раньше уже не будет", — напомнил президент. Никогда эти смыслы противостояния с Западом не проговаривались на самом высоком уровне. А теперь, вероятно, время пришло. "Поле битвы, на которое нас позвала судьба и история, — это поле битвы за наш народ, за будущую Россию", — объяснил Путин.

Период трансформаций

— Запад хочет видеть нас колонией, толпой бездушных рабов. Для них прямая угроза — наша философия, поэтому они и покушаются на наших философов, — отметил Путин, добавив позже, что "мир вступил в период революционных трансформаций".

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Если вспомнить различные кризисы, то они в среднем занимали десятки лет. Как в случае с Австро-Венгрией, Османской империей и другими. Ряд учёных считает, что если рассматривать Первую и Вторую мировые войны как единый процесс, то можно говорить о 30-летнем периоде. Президент лишь обозначил сроки этой трансформации, она уже идёт как минимум с 2014 года, полагает депутат Госдумы и политолог Олег Матвейчев.

— С экономической точки зрения мировая рента США, о которой говорил президент, распространяется на всю планету, и слом её закончится весьма непросто. Предстоящие выборы в Америке, как обычно, вызовут лихорадку мировой экономики с учётом проблем их собственной финансовой системы, которая падает в настоящий момент в стагфляционный штопор. Поэтому ожидается большая депрессия, этим воспользуются другие страны. Вопрос: насколько она будет происходить болезненно, медленно и мягко или резко, — комментирует Матвейчев.

Риторика президента означает, что Владимир Путин противопоставил не просто НАТО или коллективный Запад, а отделил его верхушку, англосаксов, которая заинтересована в мировом хаосе и эксплуатирует землю в своих интересах, и их колонии.

Оккупация Германии и англосаксы

— Президент сказал очень важную вещь — он назвал Германию оккупированной страной. Этот термин прозвучал из уст мирового лидера, подобного в истории не было. Думаю, что для немцев это может стать холодным душем и большой пощёчиной, — считает Матвейчев.

Вероятно, скоро мы увидим попытки элит этих стран оправдаться. Нужно признать, что они действительно находятся в вассальной зависимости от Вашингтона и, участвуя сейчас в санкционной и иной агрессии против России, уже нанесли себе гораздо больший ущерб, чем нам, — считает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

— Страны ЕС обрушили собственную экономику, не защитив никаких реальных интересов своих граждан. Они действуют в геополитических интересах США, которые хотят захватить европейские рынки и используют конфликт как средство деиндустриализации Европы, — говорит Мендкович.

Почему Путин упомянул сатанизм и привёл слова из проповеди

Диктатура западных элит направлена против всех обществ, в том числе и народов самих западных стран. Это вызов всем, такое полное отрицание человека, ниспровержение веры и традиционных ценностей, подавление свободы приобретает черты религии, наоборот, откровенного сатанизма Владимир Путин

— Россия противостоит буквально сатанизму, и это её миссия. За ними — сатанизм, за нами — Нагорная проповедь Христа. Что же, Россия возвращается на свой исторический путь Катехона, — объясняет фразу главы страны публицист и политик Егор Холмогоров.

— Президент выступил как типичный левый консерватор, — полагает Матвейчев. — Мы видим, как Путин обращался к традиционно левым темам — борьба за справедливость, борьба с неоколониализмом, с неправильным распределением мирового богатства. Естественно, в консервативной риторике цитируются аналогичные тексты из Священного Писания, консервативные философы, такие как Иван Ильин, что прошли исторический путь и доказали свою ценность.

— Речь президента назвали эпохальной, потому что она окончательно заявляет о неприемлемости для нас современной системы, основанной на доминировании США, и о жёсткой конфронтации с Западом. Поскольку сейчас в целом на кону безопасность и свобода российских граждан и регионов, президент прямо заявил, что готов задействовать любые силы и средства для того, чтобы отстоять их. И это также придётся учитывать западным странам, что безопасной и безответной агрессии против России, какую они неоднократно предпринимали, и против других стран — от Сербии до Ливии — не повторится. Им придётся или принять свободную и независимую Россию, или поставить под угрозу своё существование, — считает политолог Никита Мендкович.

Фото © LIFE Как воспримет Запад слова президента России? 0 Он давно готовится к войне Возьмёт на время паузу Ответит ультиматумом Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Ладилова