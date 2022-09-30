На улицах Дзержинска вновь заметили синих собак

Жители Дзержинска Нижегородской области вновь заметили на улицах собак, окрашенных в синий цвет. Фотография животного появилась в группе "Дзержинск онлайн" в соцсети "ВКонтакте".

Чем на этот раз окрашены животные, неизвестно. Представители городской мэрии уже заинтересовались публикацией и пообещали передать информацию в Департамент благоустройства и дорожного хозяйства для проведения проверки и установления причины.