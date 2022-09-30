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30 сентября, 18:14

На улицах Дзержинска вновь заметили синих собак

<p>Синяя собака в Дзержинске. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/dzernn?z=photo-71152917_457280406/album-71152917_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Дзержинск онлайн"</a></p>

Синяя собака в Дзержинске. Обложка © VK / "Дзержинск онлайн"

Жители Дзержинска Нижегородской области вновь заметили на улицах собак, окрашенных в синий цвет. Фотография животного появилась в группе "Дзержинск онлайн" в соцсети "ВКонтакте".

Чем на этот раз окрашены животные, неизвестно. Представители городской мэрии уже заинтересовались публикацией и пообещали передать информацию в Департамент благоустройства и дорожного хозяйства для проведения проверки и установления причины.

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Напомним, впервые цветных собак на улицах Дзержинска заметили зимой 2021 года в районе предприятия "Дзержинское оргстекло". Тогда оказалось, что в шерсть животных попал безвредный для здоровья синий пигмент "берлинская лазурь". Позднее в городе обнаружили розовых собак, вероятно, к этому уже могли быть причастны сами жители.

Артур Лапсаков

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