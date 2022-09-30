На улицах Дзержинска вновь заметили синих собак
Синяя собака в Дзержинске. Обложка © VK / "Дзержинск онлайн"
Жители Дзержинска Нижегородской области вновь заметили на улицах собак, окрашенных в синий цвет. Фотография животного появилась в группе "Дзержинск онлайн" в соцсети "ВКонтакте".
Чем на этот раз окрашены животные, неизвестно. Представители городской мэрии уже заинтересовались публикацией и пообещали передать информацию в Департамент благоустройства и дорожного хозяйства для проведения проверки и установления причины.
Напомним, впервые цветных собак на улицах Дзержинска заметили зимой 2021 года в районе предприятия "Дзержинское оргстекло". Тогда оказалось, что в шерсть животных попал безвредный для здоровья синий пигмент "берлинская лазурь". Позднее в городе обнаружили розовых собак, вероятно, к этому уже могли быть причастны сами жители.