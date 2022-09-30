В кабмине разъяснили, кто из работников ОПК получит отсрочку от мобилизации

Правительство России утвердило правила предоставления отсрочки от призыва в рамках объявленной в стране частичной мобилизации работникам организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает пресс-служба кабмина в телеграм-канале.

"Определены категории сотрудников организаций ОПК, которые не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Это руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа", — говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина отметили, что список предприятий, работникам которых предоставят право на отсрочку, в течение следующих пяти дней утвердит Минпромторг. После этого соответствующий перечень будет направлен в Минобороны и региональные военкоматы.