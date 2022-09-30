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30 сентября, 18:11

В кабмине разъяснили, кто из работников ОПК получит отсрочку от мобилизации

Кабмин утвердил порядок предоставления отсрочки от мобилизации работникам ОПК

Правительство России утвердило правила предоставления отсрочки от призыва в рамках объявленной в стране частичной мобилизации работникам организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает пресс-служба кабмина в телеграм-канале.

"Определены категории сотрудников организаций ОПК, которые не будут призываться в рамках частичной мобилизации. Это руководители, специалисты и рабочие, участвующие в выполнении заданий государственного оборонного заказа", — говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина отметили, что список предприятий, работникам которых предоставят право на отсрочку, в течение следующих пяти дней утвердит Минпромторг. После этого соответствующий перечень будет направлен в Минобороны и региональные военкоматы.

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Ранее Лайф сообщал, что первые мобилизованные военнослужащие ВС РФ прибыли в ДНР. Пока они проходят подготовку на полигонах, которая учитывает полученный в ходе проведения спецоперации опыт.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.

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VK / Правительство России

Наталья Исакова

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