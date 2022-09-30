Белый дом разрушил надежды Украины на быстрое вступление в НАТО

Сейчас неподходящее время, чтобы запускать в Брюсселе обсуждение возможности ускоренного вступления Украины в НАТО. С таким заявлением в Белом доме выступил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя заявку Киева на присоединение к альянсу в ускоренном порядке.

"Прямо сейчас, на наш взгляд, лучший способ для нас поддержать Украину заключается в практической поддержке на земле <…>, процессом в Брюсселе стоит заниматься в другое время", — сказал он.

Салливан заверил, что Соединённые Штаты, как и прежде, поддерживают политику "открытых дверей" НАТО. Вместе с тем напомнил, что для принятия новых членов в альянс нужно согласие всех тридцати его нынешних участников.