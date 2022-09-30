Минобороны открыло ещё один номер горячей линии по мобилизации

Министерство обороны РФ сообщило об открытии ещё одного, уже четвёртого, номера горячей линии по частичной мобилизации. Она создана для информирования родственников тех, кто оказался призван, а также военнослужащих, уже участвующих в специальной военной операции на Украине.

В сообщении оборонного ведомства говорится, что открыт новый номер 8 (800) 301-16-36. Также по-прежнему можно звонить на три ранее задействованные номера телефона горячей линии. Таким образом, их список сейчас выглядит так:

8 (800) 301-16-36

8 (800) 100-77-07

8 (495) 498-43-54

8 (495) 498-34-46