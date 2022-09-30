Патрушев допустил причастность западных спецслужб к взрывам на "Северных потоках"

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что западные спецслужбы ранее уже занимались подрывом трубопроводов и вскоре Москва представит информацию на этот счёт. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

Однако на данном этапе, как отметил Патрушев, у российской стороны пока нет доказательств, что за диверсией на нитях "Северных потоков" стоят спецслужбы Запада.