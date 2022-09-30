Патрушев допустил причастность западных спецслужб к взрывам на "Северных потоках"
Патрушев: Западные спецслужбы ранее уже занимались подрывом трубопроводов
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что западные спецслужбы ранее уже занимались подрывом трубопроводов и вскоре Москва представит информацию на этот счёт. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
Однако на данном этапе, как отметил Патрушев, у российской стороны пока нет доказательств, что за диверсией на нитях "Северных потоков" стоят спецслужбы Запада.
"Но у нас есть информация о том, что они раньше это делали, подрывы трубопроводов. Через некоторое время мы тоже это скажем", — добавил секретарь Совбеза РФ.
Ранее стало известно, что Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.
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