"Путин, не поймите меня неправильно": Байден заявил о сохранении курса США в отношении Украины

Президент США Джо Байден заявил, что американцы продолжат двигаться нынешним курсом в отношении Украины. В частности, Вашингтон будет продолжать поставлять Киеву военную технику, чтобы украинцы смогли защитить собственную землю и "дать отпор" россиянам.

Вместе с тем американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме, подчеркнул, что Штаты и их союзники по НАТО готовы защищать "каждый дюйм" своей территории.

"Мы в полной мере готовы защищать, я должен повторить это, Америка в полной мере готова вместе с нашими союзниками по НАТО защищать каждый дюйм территории НАТО, каждый дюйм. Господин [президент РФ Владимир] Путин, не поймите меня неправильно, каждый дюйм", — сказал Байден.