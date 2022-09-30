"Путин, не поймите меня неправильно": Байден заявил о сохранении курса США в отношении Украины
Байден заявил, что США сохранят курс в отношении Украины
Президент США Джо Байден заявил, что американцы продолжат двигаться нынешним курсом в отношении Украины. В частности, Вашингтон будет продолжать поставлять Киеву военную технику, чтобы украинцы смогли защитить собственную землю и "дать отпор" россиянам.
Вместе с тем американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме, подчеркнул, что Штаты и их союзники по НАТО готовы защищать "каждый дюйм" своей территории.
"Мы в полной мере готовы защищать, я должен повторить это, Америка в полной мере готова вместе с нашими союзниками по НАТО защищать каждый дюйм территории НАТО, каждый дюйм. Господин [президент РФ Владимир] Путин, не поймите меня неправильно, каждый дюйм", — сказал Байден.
А ранее Байден заявил, что США продолжат признавать Украину в прежних границах и поддержат попытки Киева восстановить контроль над бывшими регионами, которые по итогам референдумов вошли в состав РФ. Также он напомнил о выделении украинцам 1,1 млрд долларов в качестве дополнительной помощи в сфере безопасности и о введении новых антироссийских санкций.
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