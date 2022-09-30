Король Бахрейна позвонил Путину, и они обсудили Украину

Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой. Инициатором беседы был последний, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Констатирована близость подходов двух стран по ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Будет налажено взаимодействие и по линии Шанхайской организации сотрудничества в свете начатой на недавнем саммите в Самарканде процедуры получения Бахрейном статуса партнёра ШОС по диалогу", — говорится в сообщении на сайте президента РФ.

Там добавили: Путин рассказал собеседнику о том, что сегодня были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Российский лидер заверил, что если будет заинтересованность киевских властей, Москва готова к возобновлению с ними переговорного процесса.