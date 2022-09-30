Король Бахрейна позвонил Путину, и они обсудили Украину
Президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой. Инициатором беседы был последний, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Констатирована близость подходов двух стран по ключевым аспектам ситуации в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Будет налажено взаимодействие и по линии Шанхайской организации сотрудничества в свете начатой на недавнем саммите в Самарканде процедуры получения Бахрейном статуса партнёра ШОС по диалогу", — говорится в сообщении на сайте президента РФ.
Там добавили: Путин рассказал собеседнику о том, что сегодня были подписаны договоры о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Российский лидер заверил, что если будет заинтересованность киевских властей, Москва готова к возобновлению с ними переговорного процесса.
Лайф рассказывал, что предыдущий телефонный разговор Путина с королём Бахрейна состоялся в марте. Тогда президент РФ проинформировал собеседника о причинах и целях специальной военной операции на Украине.
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