Нарышкин призвал готовиться к тому, что Запад будет действовать "на грани потери рассудка"

Действия политических оппонентов РФ на Западе хаотичны и граничат с "потерей рассудка", и России необходимо быть к этому готовой. Об этом предупредил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой опубликовал журналист Павел Зарубин.

"Так называемый наш политический оппонент уже действует хаотично, импульсивно, на грани потери рассудка. Так что можно ждать любых неожиданностей, главное, быть к этому готовым", — заявил Нарышкин, рассказывая об ожиданиях разведки от будущего.