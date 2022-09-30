НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 сентября, 19:00

Нарышкин призвал готовиться к тому, что Запад будет действовать "на грани потери рассудка"

Действия политических оппонентов РФ на Западе хаотичны и граничат с "потерей рассудка", и России необходимо быть к этому готовой. Об этом предупредил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", отрывок которой опубликовал журналист Павел Зарубин.

"Так называемый наш политический оппонент уже действует хаотично, импульсивно, на грани потери рассудка. Так что можно ждать любых неожиданностей, главное, быть к этому готовым", — заявил Нарышкин, рассказывая об ожиданиях разведки от будущего.

Нарышкин уверен, что Россия снова отстоит своё право на суверенитет

Нарышкин уверен, что Россия снова отстоит своё право на суверенитет

Ранее Нарышкин заявил, что служба внешней разведки располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2".

Обложка ©

ТАСС / Терещенко Михаил

Анатолий Симоненко

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров