"Россия возвращает": В Госдуме признали Азовское море внутренним
Депутат Шеремет: Азовское море стало для России внутренним
Благодаря воссоединению России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями Азовское море для страны стало внутренним. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.
"Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны", — приводит РИА "Новости" его слова.
Он отметил, что это положило конец попыткам властей Украины устраивать в данной акватории провокации, как и намерениям НАТО создать там военно-морскую базу.
"Россия возвращает себе то, что некогда исторически принадлежало ей по праву", — сказал парламентарий.
Как сообщал Лайф, ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал серьёзным стратегическим решением для России превращение Азовского моря во внутреннее. Он отметил, что это безопасность, торговые пути, курортная сфера, рыбное хозяйство.
Азовское море. Фото © Wikipedia / NASA