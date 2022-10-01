"Россия возвращает": В Госдуме признали Азовское море внутренним

Благодаря воссоединению России с республиками Донбасса, Запорожской и Херсонской областями Азовское море для страны стало внутренним. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет.

"Теперь Азовское море официально стало исключительно внутренним морем нашей страны", — приводит РИА "Новости" его слова.

Он отметил, что это положило конец попыткам властей Украины устраивать в данной акватории провокации, как и намерениям НАТО создать там военно-морскую базу.

"Россия возвращает себе то, что некогда исторически принадлежало ей по праву", — сказал парламентарий.