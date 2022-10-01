Зеленский отменил осенний призыв в ВСУ и демобилизацию

В этом году на Украине не будет осеннего призыва в Вооружённые силы (ВСУ), а военнослужащим срочной службы, призванным в армию в прошлом году, отказано в демобилизации. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

Из указа "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году" исключены пункты о проведении призывной кампании в октябре – декабре. Кроме того, в документе говорится, что военнослужащих ВСУ, полностью отслуживших установленный срок службы, уволят в запас, "но не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".