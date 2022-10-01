Выходка Украины стала неожиданностью для США

Для Соединённых Штатов стало неожиданностью решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление его страны в НАТО. Это был "сюрприз" для Белого дома. Об этом пишет американская газета Politico.

"Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена", — говорится в статье издания со ссылкой на источники во властных кругах США.

Газета отмечает, что в Вашингтоне по-прежнему не сложилось единодушия по поводу возможности членства Украины в НАТО. Главный вопрос — риск вовлечения американских военных в боевые действия. К этому их будет обязывать устав Североатлантического альянса.