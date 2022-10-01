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1 октября, 00:59

Выходка Украины стала неожиданностью для США

Politico: Для США стала неожиданной просьба Украины ускоренно взять её в НАТО

Для Соединённых Штатов стало неожиданностью решение президента Украины Владимира Зеленского подать заявку на ускоренное вступление его страны в НАТО. Это был "сюрприз" для Белого дома. Об этом пишет американская газета Politico.

"Объявление Украины о желании ускоренного вступления в НАТО оказалось сюрпризом для администрации Байдена", — говорится в статье издания со ссылкой на источники во властных кругах США.

Газета отмечает, что в Вашингтоне по-прежнему не сложилось единодушия по поводу возможности членства Украины в НАТО. Главный вопрос — риск вовлечения американских военных в боевые действия. К этому их будет обязывать устав Североатлантического альянса.

"Украина стремилась к этим гарантиям безопасности, пока многие в Соединённых Штатах оставались обеспокоены перспективой войны с Россией", — пишет автор материала.

"Клоун": Британцев разозлила заявка Зеленского на вступление Украины в НАТО

"Клоун": Британцев разозлила заявка Зеленского на вступление Украины в НАТО

Как рассказывал Лайф, неожиданное решение Зеленского подать заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО довольно холодно встретили в альянсе. Там сразу же дали понять, что не примут Киев прямо сейчас. Вскоре в таком же ключе высказались и в Белом доме.

Обложка ©

Flickr / 153352659@N03

Андрей Григорьев

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