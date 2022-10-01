Раскрыты способы обмана россиян на кассе

Невнимательные покупатели могут и сегодня стать жертвами проверенных временем способов обмана на кассе в магазине. Например, возможны несоответствие стоимости товара на ценнике и в чеке и двойное сканирование товара. Об этом рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Обманывают и с картами лояльности.

"Чаще встречаются два варианта такого обмана: первый — подмена карты лояльности в момент выкладки товара из корзины на кассу для его оплаты, в результате чего бонусы начисляются на карту другого покупателя (либо кассира), а после покупателю возвращается его карта, но без бонусов", — рассказала Лебединская агентству "Прайм".

А вот что касается опасений, что кассир может отменить покупку, не уведомляя банк, то это невозможно, уверяет эксперт. Обычно бывает по-другому: сообщение о снятии денег пришло, но кассир говорит, что оплата не прошла. Клиент же, полагая, что трансакция не состоялась, приобретает товар второй раз. В таких ситуациях специалист посоветовала обратиться в банк. Если там обнаружат основания для возврата, то средства спишутся со счёта магазина и будут возвращены клиенту, резюмирует Лебединская.