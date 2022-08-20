Совет юриста: Нужно ли платить за случайно разбитую бутылку вина в магазине

Если посетитель магазина ведёт себя неадекватно: толкает стеллажи или окружающих людей, то его вполне законно привлекут к ответственности за причинённый ущерб. Но что делать, когда покупатель случайно уронил с полки товар, особенно если речь о дорогой бутылке вина? Адвокат Надежда Колотович рассказала Лайфу, на чьей стороне будет правда.

Эксперт напомнила, что обычно все ссылаются на ст. 459 ГК РФ, где говорится: "Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с законом или договором продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара покупателю". А значит, вы не будете отвечать за разбитую бутылку, так как она ещё не оплачена.

Колотович заметила, что в статье используется термин "покупатель". Поэтому, пока вы просто бродите между полок магазина и не совершаете покупку на кассе, таковым вы не являетесь. Тогда будет действовать ст. 1064 ГК РФ, по которой магазин имеет полное право требовать с вас полную стоимость испорченной продукции. Но если покупатель уронил вино, пробираясь между плотно поставленными стеллажами, то нужно отстаивать свою правоту. Ведь расстояние между торговыми конструкциями должно быть не менее 1,4 метра.

"Если вы понимаете, что нормы соблюдены не были, можно пригрозить администрации магазина жалобой в Госпожнадзор: именно эта структура следит за нормами "межстеллажного" расстояния. Скорее всего, все претензии к вам будут сняты на месте", — отметила юрист.

Колотович добавила, что за разбитую на движущейся ленте бутылку покупатель также не несёт ответственности. Если руководство магазина настаивает на оплате, то следует потребовать составить акт порчи, где вы сможете изложить свою версию событий. Возьмите контакты свидетелей, они пригодятся, если дело дойдёт до суда, посоветовала адвокат.