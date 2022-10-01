"На рынке стагнация": Эксперт объяснил, что происходит с ценами на жильё

Вторичный рынок жилья ожидает снижение цен. Так считает соучредитель ООО "Центр независимой экспертизы собственности" Кирилл Кулаков. Он напомнил, что в пандемию стоимость жилья в Москве выросла вдвое. Этому способствовали государственная поддержка ипотеки, ажиотажный спрос на новостройки и подорожание строительных материалов.

"Вслед за первичным рынком ожидаемо подняли цены владельцы квартир. Но стагнация на рынке жилой недвижимости, которую мы наблюдаем в последние месяцы, не могла не отразиться на рынке вторичного жилья", — сказал Кулаков в интервью радио Sputnik.

Он объяснил, что предложений на рынке гораздо больше, чем спроса. В результате собственники вынуждены делать серьёзные скидки. Разница между первоначальной ценой и суммой сделки сегодня в среднем равна 15%. В отдельных сегментах снижение доходит до 20%. А на первичном рынке, рассказал Кулаков, застройщики идут на беспрецедентные акции с собственными программами ипотечной поддержки продаж. И это, по мнению специалиста, неизменно отразится на вторичке.

"Поэтому тренд на снижение не фактор летнего сезона, а среднесрочная перспектива", — резюмировал Кулаков.