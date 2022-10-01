Синоптики порадовали прогнозом на октябрь
Вильфанд: Октябрь не будет холодным ни в одном регионе РФ
В большинстве регионов России в октябре будет температурный фон в пределах климатической нормы. В некоторых даже выше. Речь об Астраханской области, Красноярском, Хабаровском краях, Якутии, Калмыкии и республиках Северного Кавказа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям, только в Астраханской области, республиках Северного Кавказа, Калмыкии класс выше нормы. <...> На севере Красноярского края, в Якутии, Хабаровском крае ожидается температура выше климатической нормы", — рассказал Вильфанд ТАСС.
Обильные осадки прогнозируются в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, на Сахалине, рассказал Вильфанд. И только на севере Чукотки будет сухо.
"Там осадков и так выпадает в это время немного. Будет ещё поменьше", — отметил метеоролог.
Как ранее писал Лайф, синоптик Тишковец рассказал, что на следующей неделе в Москве ожидаются дожди и барическое дно. В начале недели обложные дожди усилятся: в осадкомеры попадёт ещё до 18 миллиметров небесной влаги.
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