Синоптики порадовали прогнозом на октябрь

В большинстве регионов России в октябре будет температурный фон в пределах климатической нормы. В некоторых даже выше. Речь об Астраханской области, Красноярском, Хабаровском краях, Якутии, Калмыкии и республиках Северного Кавказа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям, только в Астраханской области, республиках Северного Кавказа, Калмыкии класс выше нормы. <...> На севере Красноярского края, в Якутии, Хабаровском крае ожидается температура выше климатической нормы", — рассказал Вильфанд ТАСС.

Обильные осадки прогнозируются в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, на Сахалине, рассказал Вильфанд. И только на севере Чукотки будет сухо.

"Там осадков и так выпадает в это время немного. Будет ещё поменьше", — отметил метеоролог.