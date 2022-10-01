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1 октября, 01:47

Синоптики порадовали прогнозом на октябрь

Вильфанд: Октябрь не будет холодным ни в одном регионе РФ

В большинстве регионов России в октябре будет температурный фон в пределах климатической нормы. В некоторых даже выше. Речь об Астраханской области, Красноярском, Хабаровском краях, Якутии, Калмыкии и республиках Северного Кавказа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России температурный фон ожидается близким к многолетним значениям, только в Астраханской области, республиках Северного Кавказа, Калмыкии класс выше нормы. <...> На севере Красноярского края, в Якутии, Хабаровском крае ожидается температура выше климатической нормы", — рассказал Вильфанд ТАСС.

Обильные осадки прогнозируются в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа, Забайкалье, Амурской области, на севере Красноярского края, на юге Якутии и Хабаровского края, на Сахалине, рассказал Вильфанд. И только на севере Чукотки будет сухо.

"Там осадков и так выпадает в это время немного. Будет ещё поменьше", — отметил метеоролог.

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Обложка ©

Freepik

Арина Родионова

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