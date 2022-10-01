Европе предрекли глубокий кризис из-за антироссийских санкций

Европа падает в экономический кризис, который сама же провоцирует. Так считает экономист и политолог, руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников.

По мнению эксперта, планы G7 ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций станут ударом для самого Запада. Российская сторона дала понять, что не намерена продавать нефть странам, которые будут ориентироваться на предлагаемый потолок её стоимости.

"Волатильность в любом случае возрастёт. Конечно, думаю, на горизонте уже одной-двух недель мы увидим достаточно немало высказываний всего мирового бизнеса по поводу того, что на ровном месте после восьмого пакета санкций включаются механизмы, которые <…> ещё более подталкивают мировую экономику к глобальному кризису в следующем году", — добавил экономист в интервью телеканалу "360".

Цены на нефть повысятся как минимум до 100 долларов за баррель, считает он. В дальнейшем скорость роста будет зависеть от реакции других государств.

При соблюдении же потолка цен на нефтяном рынке будет большое количество дешёвого чёрного золота, цены снизятся, сказал телеканалу доктор экономических наук Алексей Зубец. Однако российская сторона уже заявила, что "в эту игру играть не будет" и не продаст нефть любой стране, которая потребует продажи при потолке.

Специалист считает, что Россия может безболезненно сократить поставки примерно на 20–30%.