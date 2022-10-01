В Бразилию прибыл первый танкер с дизельным топливом из России

Бразилия приняла танкер с первой партией дизельного топлива из России. Об этом событии сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности южноамериканской республики Адольфу Сашида.

Он написал в "Твиттере", что около 35 млн литров топлива судно доставило в порт города Сантус. Глава ведомства заявил, что это только начало подобного сотрудничества двух стран. Власти Бразилии рассчитывают, что эти поставки позволят повысить конкуренцию на внутреннем рынке и снизить цены на топливо.