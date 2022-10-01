В Бразилию прибыл первый танкер с дизельным топливом из России
Танкер NS Pride. Фото © Vesselfinder.com / Patrick Deenik
Бразилия приняла танкер с первой партией дизельного топлива из России. Об этом событии сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности южноамериканской республики Адольфу Сашида.
Он написал в "Твиттере", что около 35 млн литров топлива судно доставило в порт города Сантус. Глава ведомства заявил, что это только начало подобного сотрудничества двух стран. Власти Бразилии рассчитывают, что эти поставки позволят повысить конкуренцию на внутреннем рынке и снизить цены на топливо.
По данным портала Vesselfinder, танкер NS Pride вышел из Санкт-Петербурга 2 сентября, а в крупнейший бразильский порт дошёл накануне, 30 сентября.
Как рассказывал Лайф, летом президент России Владимир Путин обсуждал с лидером Бразилии Жаиром Болсонару также поставки удобрений.