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1 октября, 03:50

В Бразилию прибыл первый танкер с дизельным топливом из России

<p>Танкер NS Pride. Фото © Vesselfinder.com / <a href="https://www.vesselfinder.com/ru/ship-photos/445455" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Patrick Deenik</a></p>

Танкер NS Pride. Фото © Vesselfinder.com / Patrick Deenik

Бразилия приняла танкер с первой партией дизельного топлива из России. Об этом событии сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности южноамериканской республики Адольфу Сашида.

Он написал в "Твиттере", что около 35 млн литров топлива судно доставило в порт города Сантус. Глава ведомства заявил, что это только начало подобного сотрудничества двух стран. Власти Бразилии рассчитывают, что эти поставки позволят повысить конкуренцию на внутреннем рынке и снизить цены на топливо.

По данным портала Vesselfinder, танкер NS Pride вышел из Санкт-Петербурга 2 сентября, а в крупнейший бразильский порт дошёл накануне, 30 сентября.

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Андрей Григорьев

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