"Исказил историю и память": От Зеленского потребовали извинений в США
Профессор Гарварда Дершовиц призвал Зеленского извиниться за оправдание холокоста
За утверждение о том, что украинцы не имели отношения к холокосту, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно извиниться. Об этом заявил почётный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц в своей статье в издании Newsweek.
Он считает, что украинский лидер допустил ложь в своём высказывании относительно того, что украинцы якобы спасали евреев. Учёный напомнил, что на деле исторически всё было наоборот.
"Он ни разу не извинился за своё мартовское заявление: "Украинцы сделали свой выбор 80 лет назад, мы спасли евреев…". Он прав, когда говорит, что украинский народ 80 лет назад сделал выбор. Но это не было решение спасать евреев", — отметил Дершовиц.
Он добавил, что почти все украинцы либо участвовали в массовом убийстве евреев, либо молчали, когда рядом с ними устраивали расправы.
"Многие из тех, кто нажал на курок, сами были украинцами, завербованными нацистами в мобильные отряды убийц", — подчеркнул профессор.
Антисемитизм свирепствовал по всей Украине, заметил Дершовиц. Он рассказал, что украинцы устраивали погромы еврейских семей. Поэтому много украинских евреев иммигрировали в Соединённые Штаты и другие страны.
"Отрицая причастность Украины к массовому убийству сотен тысяч украинских евреев, он исказил историю и память", — заключил учёный.
Лайф напоминает, что очень спорные утверждения Зеленский озвучил, когда обратился к израильскому парламенту. Президент Незалежной тогда сравнил ситуацию на Украине с холокостом, что возмутило израильтян.
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