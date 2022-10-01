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1 октября, 03:26
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"Исказил историю и память": От Зеленского потребовали извинений в США

Профессор Гарварда Дершовиц призвал Зеленского извиниться за оправдание холокоста

За утверждение о том, что украинцы не имели отношения к холокосту, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно извиниться. Об этом заявил почётный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц в своей статье в издании Newsweek.

Он считает, что украинский лидер допустил ложь в своём высказывании относительно того, что украинцы якобы спасали евреев. Учёный напомнил, что на деле исторически всё было наоборот.

"Он ни разу не извинился за своё мартовское заявление: "Украинцы сделали свой выбор 80 лет назад, мы спасли евреев…". Он прав, когда говорит, что украинский народ 80 лет назад сделал выбор. Но это не было решение спасать евреев", отметил Дершовиц.

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Он добавил, что почти все украинцы либо участвовали в массовом убийстве евреев, либо молчали, когда рядом с ними устраивали расправы.

"Многие из тех, кто нажал на курок, сами были украинцами, завербованными нацистами в мобильные отряды убийц", подчеркнул профессор.

Антисемитизм свирепствовал по всей Украине, заметил Дершовиц. Он рассказал, что украинцы устраивали погромы еврейских семей. Поэтому много украинских евреев иммигрировали в Соединённые Штаты и другие страны.

"Отрицая причастность Украины к массовому убийству сотен тысяч украинских евреев, он исказил историю и память", заключил учёный.

Лайф напоминает, что очень спорные утверждения Зеленский озвучил, когда обратился к израильскому парламенту. Президент Незалежной тогда сравнил ситуацию на Украине с холокостом, что возмутило израильтян.

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Getty Images / Alexey Furman

Илья Суриков

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