"Исказил историю и память": От Зеленского потребовали извинений в США

За утверждение о том, что украинцы не имели отношения к холокосту, президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно извиниться. Об этом заявил почётный профессор юридического факультета Гарварда Алан Дершовиц в своей статье в издании Newsweek.

Он считает, что украинский лидер допустил ложь в своём высказывании относительно того, что украинцы якобы спасали евреев. Учёный напомнил, что на деле исторически всё было наоборот.

"Он ни разу не извинился за своё мартовское заявление: "Украинцы сделали свой выбор 80 лет назад, мы спасли евреев…". Он прав, когда говорит, что украинский народ 80 лет назад сделал выбор. Но это не было решение спасать евреев", — отметил Дершовиц.

Он добавил, что почти все украинцы либо участвовали в массовом убийстве евреев, либо молчали, когда рядом с ними устраивали расправы.

"Многие из тех, кто нажал на курок, сами были украинцами, завербованными нацистами в мобильные отряды убийц", — подчеркнул профессор.

Антисемитизм свирепствовал по всей Украине, заметил Дершовиц. Он рассказал, что украинцы устраивали погромы еврейских семей. Поэтому много украинских евреев иммигрировали в Соединённые Штаты и другие страны.

"Отрицая причастность Украины к массовому убийству сотен тысяч украинских евреев, он исказил историю и память", — заключил учёный.