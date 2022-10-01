"Действительно плохо": Выброс метана с "Северных потоков" может стать рекордным
Reuters: Авария на "Северных потоках" может стать крупнейшей по выбросу метана
Место выброса газа из трубопровода. Фото © Береговая охрана Швеции
Прорывы в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" привели к выбросам метана, которые могут стать крупнейшими для подобных аварий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Программы ООН по окружающей среде. К такому выводу в организации пришли, увидев анализ спутниковых снимков.
"Это действительно плохо. Скорее всего, этот выброс — крупнейший из когда-либо замеченных", — сообщил агентству Манфреди Кальтаджироне, глава Программы ООН по окружающей среде.
На снимках в местах прорыва газа обнаружили огромный шлейф высококонцентрированного метана — парникового газа, гораздо более сильнодействующего, чем углекислый газ. Правда, негативный эффект от выбросов метана длится меньше.
Ранее Лайф писал, что европейские лидеры признали аварию на "Северных потоках" результатом диверсии. Глава германского правительства Олаф Шольц провёл встречи онлайн с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министрами Дании, Норвегии и Швеции. Все они сошлись во мнении, что причина взрывов была рукотворной.
Напомним: Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.