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1 октября, 04:19

"Действительно плохо": Выброс метана с "Северных потоков" может стать рекордным

Reuters: Авария на "Северных потоках" может стать крупнейшей по выбросу метана

<p>Место выброса газа из трубопровода. Фото © Береговая охрана Швеции</p>

Место выброса газа из трубопровода. Фото © Береговая охрана Швеции

Прорывы в газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" привели к выбросам метана, которые могут стать крупнейшими для подобных аварий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей Программы ООН по окружающей среде. К такому выводу в организации пришли, увидев анализ спутниковых снимков.

"Это действительно плохо. Скорее всего, этот выброс — крупнейший из когда-либо замеченных", сообщил агентству Манфреди Кальтаджироне, глава Программы ООН по окружающей среде.

На снимках в местах прорыва газа обнаружили огромный шлейф высококонцентрированного метана — парникового газа, гораздо более сильнодействующего, чем углекислый газ. Правда, негативный эффект от выбросов метана длится меньше.

"Газпром" раскрыл данные об объёмах газа в "Северных потоках" перед аварией

"Газпром" раскрыл данные об объёмах газа в "Северных потоках" перед аварией

Ранее Лайф писал, что европейские лидеры признали аварию на "Северных потоках" результатом диверсии. Глава германского правительства Олаф Шольц провёл встречи онлайн с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министрами Дании, Норвегии и Швеции. Все они сошлись во мнении, что причина взрывов была рукотворной.

Напомним: Служба внешней разведки РФ располагает материалами, указывающими на западный след в теракте на газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2". Кроме того, в ночь перед аварией на газопроводах портал отслеживания авиаперелётов Flightradar зафиксировал в этом районе вертолёт Военно-воздушных сил США. Девятичасовой полёт был замечен примерно в 250 километрах от датского острова Борнхольм. Рядом с ним и произошли утечки газа.

Арина Родионова

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