Таиланд снял все ограничения на въезд для туристов
Таиланд снял все коронавирусные ограничения и отменил режим ЧП
Власти Таиланда приняли решение об отмене всех коронавирусных ограничений и режима чрезвычайного положения. Как следует из постановления, опубликованного в Royal Thai Government Gazette, нововведения действуют с субботы.
Ограничения, связанные с коронавирусом, продлевались 19 раз, а впервые они были введены в марте 2020-го. В сентябре этого года власти Таиланда приняли решение отменить их в рамках перехода королевства к постпандемийной фазе. Так, теперь для прибывающих в государство отменены требования о предъявлении сертификата о вакцинации или результатов тестирования на ковид.
Как рассказал ТАСС генеральный представитель туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков, "снятие всех ограничений — это огромный шаг для привлечения туристов в Таиланд".
"Однако для российских путешественников основным препятствием остаётся отсутствие доступных и прямых рейсов. Россияне получат доступный Таиланд, только если будет достаточное количество рейсов", — сказал Снетков и выразил надежду на скорое решение данного вопроса.
Ранее стало известно, что российская авиакомпания "Аэрофлот" внесёт в зимнее расписание полёты в Таиланд и ОАЭ. По словам гендиректора компании Сергея Александровского, с октября планируется начать полёты в Дубай. Также рассматривается возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа.
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