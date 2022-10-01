Путин поздравил Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования КНР

Президент России Владимир Путин поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с 73-й годовщиной образования Китайской Народной Республики. Как подчеркнул глава государства, отношения РФ и Китая динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

В поздравительной телеграмме сказано, что успехи Китая, достигнутые в социально-экономических, научно-технических и многих других областях, общепризнаны. Российский лидер заметил, что КНР пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня.

"Российско-китайские отношения динамично развиваются в духе всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. Несмотря на сложность международной обстановки, мы успешно сотрудничаем на самых различных направлениях, объединяем усилия в целях построения более демократичного и справедливого миропорядка, противодействия современным угрозам и вызовам", — указал президент России и подтвердил готовность к "продолжению диалога и тесной совместной работы на благо дружественных народов двух стран".

Также Владимир Путин пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, благополучия и успехов в проведении предстоящего XX съезда КПК, а всем китайским гражданам — счастья и процветания.