Республика Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Нидерландами

Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Нидерландами. Об этом передаёт Reuters со ссылкой на заявление МИД республики.

По данным агентства , причиной стало отношение к никарагуанским семьям, которые "интервенционистские и неоколониальные" Нидерланды "оскорбляли и продолжают оскорблять".

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А ранее Лайф писал, что Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. На этот шаг власти страны пошли в соответствии с принципом взаимности. В Дамаске уверены, что Киев фактически разорвал отношения ещё в 2018 году, когда отказался продлить визы сирийских дипломатов в украинской столице.