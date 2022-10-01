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1 октября, 06:29

Республика Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Нидерландами

Никарагуа разорвала дипломатические отношения с Нидерландами. Об этом передаёт Reuters со ссылкой на заявление МИД республики.

По данным агентства, причиной стало отношение к никарагуанским семьям, которые "интервенционистские и неоколониальные" Нидерланды "оскорбляли и продолжают оскорблять".

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А ранее Лайф писал, что Сирия решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. На этот шаг власти страны пошли в соответствии с принципом взаимности. В Дамаске уверены, что Киев фактически разорвал отношения ещё в 2018 году, когда отказался продлить визы сирийских дипломатов в украинской столице.

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ТАСС/AP/STR

Николь Вербер

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