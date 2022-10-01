Кремль объяснил перенос осеннего призыва на месяц
Песков объяснил перегрузкой военкоматов перенос осеннего призыва в армию
Военкоматы сильно перегружены из-за объявленной частичной мобилизации, поэтому осенний призыв начнётся только 1 ноября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".
"Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников", — сказал представитель Кремля.
Напомним: президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве граждан на военную службу. Согласно документу, с 1 ноября по 31 декабря 2022 года в ВС РФ призовут 120 тысяч граждан в возрасте от 18 до 27 лет.
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