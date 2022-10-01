Кремль объяснил перенос осеннего призыва на месяц

Военкоматы сильно перегружены из-за объявленной частичной мобилизации, поэтому осенний призыв начнётся только 1 ноября. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с РИА "Новости".

"Чтобы не усугублять эту перегрузку, было принято такое решение. Оно позволит развести потоки мобилизованных и призывников-срочников", — сказал представитель Кремля.