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1 октября, 06:55

Турция отказалась принимать решение ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья о вступлении в РФ

Турция не принимает решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о присоединении к России, заявили в Министерстве иностранных дел страны.

Как говорится в распространённом заявлении МИД, ещё в 2014 году Турция не признала присоединение Крыма к России и подчёркивала "решительную поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины".

"В соответствии с этой позицией, принятой в 2014 году, мы отвергаем решение России об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины", — говорится в документе.

В турецком внешнеполитическом ведомстве сочли это решение грубым нарушением установленных принципов международного права. А также выразили готовность оказать поддержку в прекращении конфликта на Украине дипломатическим путём.

Западные СМИ о референдумах: Россия — может повторить, Запад — готовится к третьей мировой

Западные СМИ о референдумах: Россия — может повторить, Запад — готовится к третьей мировой

Как рассказывал Лайф, 27 сентября в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях завершилось голосование на референдумах. А вчера, 30 сентября, президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о включении данных территорий в состав России. Перед этим глава государства произнёс 40-минутную речь, в которой напомнил, что вхождение ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонщины в состав России — это воля миллионов людей.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Sebastian Kahnert

Николь Вербер

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