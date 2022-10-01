Турция отказалась принимать решение ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья о вступлении в РФ

Турция не принимает решение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей о присоединении к России, заявили в Министерстве иностранных дел страны.

Как говорится в распространённом заявлении МИД, ещё в 2014 году Турция не признала присоединение Крыма к России и подчёркивала "решительную поддержку территориальной целостности, независимости и суверенитета Украины".

"В соответствии с этой позицией, принятой в 2014 году, мы отвергаем решение России об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины", — говорится в документе.