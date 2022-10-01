Гериатр посоветовала пенсионерам отказаться от жирного молока
Врач-гериатр Рунихина посоветовала пожилым исключить из рациона молоко с высокой жирностью
В России 1 октября отмечается День пожилого человека. Главный внештатный специалист-гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, почему некоторые молочные продукты, несмотря на их пользу, не рекомендуется употреблять в пожилом возрасте.
Молоко содержит достаточное количество белка, который хорошо усваивается, и продукты из него могут входить в дневной рацион каждого. Но здесь важно обратить внимание на их жирность.
"Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даём рекомендации по снижению жирности молочных продуктов", — подчеркнула Рунихина в беседе с РИА "Новости".
Врач напомнила, что молочку необходимо исключить из рациона при её индивидуальной непереносимости. Однако люди в годах, как правило, уже по собственному опыту знают, что из таких продуктов подходит или не подходит им лично, отметила гериатр.
Ранее терапевт Надежда Чернышова посоветовала пожилым больше двигаться, чтобы улучшить сон. Доктор также рекомендовала не смотреть телевизор за час до сна — вместо него лучше почитать книгу или журнал.
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