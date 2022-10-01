Гериатр посоветовала пенсионерам отказаться от жирного молока

В России 1 октября отмечается День пожилого человека. Главный внештатный специалист-гериатр Департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина рассказала, почему некоторые молочные продукты, несмотря на их пользу, не рекомендуется употреблять в пожилом возрасте.

Молоко содержит достаточное количество белка, который хорошо усваивается, и продукты из него могут входить в дневной рацион каждого. Но здесь важно обратить внимание на их жирность.

"Молочные продукты не противопоказаны в пожилом возрасте, мы делаем ограничения только на высокую жирность молочных продуктов, даём рекомендации по снижению жирности молочных продуктов", — подчеркнула Рунихина в беседе с РИА "Новости".