Посла России вызвали в МИД Дании из-за принятия новых регионов в состав РФ

Посол России в Дании Владимир Барбин вызван в МИД королевства в связи с вхождением в состав РФ Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Как сообщило внешнеполитическое ведомство страны, дипломата примет глава отдела внешней политики МИД.

Министр иностранных дел Дании Еппе Куфуда подчеркнул, что референдумы на востоке Украины "не имеют никакой легитимности, противоречат международному праву и всем ценностям, за которые выступает" королевство. Он также заявил, что Копенгаген никогда не согласится с попыткой России изменить сухопутные границы Незалежной с помощью военной силы.