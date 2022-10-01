Куда на самом деле отправят мобилизованных из России За неделю частичной мобилизации улеглось некоторое волнение. Наконец прояснилось, где пригодятся мобилизованные и почему многие фейки оказались беспочвенными. 61100 61100 Мобилизованные с автоматами АК-74 в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области, 29 сентября 2022 года. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин / ТАСС

Частичная мобилизация в России – 2022

Вечером 29 сентября в Министерстве обороны РФ заявили, что граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, приступят к выполнению задач по контролю освобождённых территорий. Но и это произойдёт не сразу.

В военном ведомстве уточняют, что сначала мобилизованные пройдут индивидуальную подготовку, после чего поступят в распоряжение взводов и рот. Там они овладеют навыками действий в составе подразделений, освоят боевую технику и вооружение, отточат навыки огневой подготовки. ВЦИОМ успел провести социологическое исследование, связанное с частичной мобилизацией. Известно, что россияне восприняли новость напряжённо и настороженно, при этом большинство из них отнеслось к такому решению президента с пониманием. Во многом недопонимание было связано с тем, что не было понятно, как собираются использовать человеческий ресурс. А из этого выросли зачастую необоснованные слухи.

Кто подпадает под частичную мобилизацию

29 сентября президент России Владимир Путин отметил, что у граждан накопились вопросы касательно мобилизации. Глава государства призвал разбираться в каждом конкретном случае неправомерного призыва и возвращать людей домой в случае ошибки.

Отдельно президент России заявил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, и это требование должно выполняться неукоснительно. Сейчас также очевидно, что у Армии России нет резона бросать мобилизованных гражданских на самые горячие участки и нужны они скорее для контроля и обороны освобождённых территорий. Но и туда они будут отправляться по мере готовности.

Совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, 29 сентября 2022 года. Фото © Kremlin.ru

В то же время ряд проверок показал, что в некоторых регионах действительно были перегибы по мобилизации, но они связаны скорее с призывом категорий, не подлежащих мобилизации, либо возникала путаница со специальностями. Но на фронт — вопреки слухам — никого из мобилизованных не отправляли. Важно отметить, что часть нестыковок после 21 сентября связана именно с добровольцами, которых некоторые военкоматы отказались мобилизовать. Отдельно президент России отметил, что случаи, когда врачей во время мобилизации зачисляют мотострелками, а добровольцев "заворачивают обратно", возмутительны и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь.

Чтобы стратегически важная для страны отправка мобилизованных в зону СВО прошла по всем правилам, а людям были созданы все необходимые условия, произведены и кадровые изменения в Минобороны. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев был назначен замминистра обороны по материально-техническому обеспечению. Его предшественник на этом посту — генерал армии Дмитрий Булгаков — был освобождён от должности.

Куда отправят мобилизованных из России

Одним из первых западных экспертов, оценивших потенциал российских военных, мобилизованных после 21 сентября, стал экс-офицер разведки Морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, ни о какой отправке на фронт прямо из автобусов в случае с мобилизованными речь не идёт и не могла идти изначально.

Я думаю, им предстоит примерно два месяца организационной и оперативной подготовки, чтобы они превратились в боеспособные подразделения. Офицеры Генштаба будут сидеть там и проверять их. Если резервисты пройдут итоговый смотр, то подразделение будет считаться готовым Скотт Риттер Экс-офицер разведки Морской пехоты США

29 сентября стало известно, что мобилизованные сейчас проходят обучение на полигонах в ДНР. В ходе теоретических занятий они изучают методику и приёмы армейской тактической стрельбы. На практических занятиях под руководством опытных наставников они отрабатывают нормативы по огневой, тактической, военно-медицинской, специальной и топографической подготовке. Вспоминают, как читать карты, налаживать связь и взаимодействовать с другими родами войск.

Солдаты стреляют под наблюдением военного инструктора Армии ДНР. Фото © Getty Images / NurPhoto

По словам военного эксперта Константина Сивкова, призванные в рамках частичной мобилизации граждане не нужны на линии боевого соприкосновения. Это противоречит самой концепции СВО.

Для наступления на отдельных операционных направлениях, для проведения глубоких наступательных операций у нас войска есть. А для решения задач прикрытия огромной территории, которой мы сейчас располагаем, личного состава как раз не хватает. На это всё нужно какое-то элементарное количество людей, которые должны наблюдать за всеми этими объектами. На самых горячих участках некомпетентные действия лишь приведут к демаскировке наших войск, раскрытию характера их действий и ненужным потерям Константин Сивков Военный эксперт

Карта боевых действий на Украине на сегодня

Спецоперация России на Украине идёт полным ходом. Опытные военные, контрактники, которые задействованы с самого начала СВО, выполняют самую сложную и опасную работу. На Херсонском направлении продолжаются наступательные действия со стороны ВС РФ, идёт наступление на других направлениях. Штурмовые отряды ВС РФ ведут ожесточённые бои на окраинах Бахмута и Соледара, рядом с сёлами Зайцево и Отрадовка на южном фланге донбасского участка фронта. Артиллерия ВС РФ за минувшие сутки отработала по целям в Черниговской и Сумской областях. ВКС РФ бьют по военным объектам ВСУ в Днепропетровске, а также в Кривом Роге и Синельникове, где находится крупнейший железнодорожный узел Восточной Украины. Отмечается, что наступательный потенциал ВСУ выдохся, но работы у Армии России пока хватает: локальные попытки "проколоть" фронт ещё случаются, но темпы далеки от нормальных.

И именно поэтому на общем ходе СВО очень позитивно скажется тот факт, что скоро за освобождёнными территориями будет кому следить. Таким образом, регулярные подразделения ВС РФ и формирования ЧВК получат возможность сосредоточить всё своё внимание на оперативной обстановке.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области подвели итоги референдумов о вхождении в состав России. В ЛНР 98,42% проголосовали за, в ДНР — 99,23%, на Херсонщине — 87,05%, в Запорожье — 93,11%.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Оборона и контроль данных территорий — закономерный и логичный этап. Именно для этого и нужна частичная мобилизация.

Фото © Getty Images / Geovien So / Pacific Press / LightRocket Где больше всего понадобятся 300 тысяч российских военных? 0 В ДНР/ЛНР Херсон Запорожье Надо подождать, а потом в Одессу и Николаев

Авторы Сергей Андреев