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Куда на самом деле отправят мобилизованных из России

За неделю частичной мобилизации улеглось некоторое волнение. Наконец прояснилось, где пригодятся мобилизованные и почему многие фейки оказались беспочвенными.

Опубликовано 30 сентября 2022, 21:40
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Мобилизованные с автоматами АК-74 в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области, 29 сентября 2022 года. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин / ТАСС

Мобилизованные с автоматами АК-74 в учебном центре Центрального военного округа (ЦВО) в Свердловской области, 29 сентября 2022 года. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин / ТАСС

Частичная мобилизация в России – 2022

Вечером 29 сентября в Министерстве обороны РФ заявили, что граждане, призванные в рамках частичной мобилизации, приступят к выполнению задач по контролю освобождённых территорий. Но и это произойдёт не сразу.

В военном ведомстве уточняют, что сначала мобилизованные пройдут индивидуальную подготовку, после чего поступят в распоряжение взводов и рот. Там они овладеют навыками действий в составе подразделений, освоят боевую технику и вооружение, отточат навыки огневой подготовки. ВЦИОМ успел провести социологическое исследование, связанное с частичной мобилизацией. Известно, что россияне восприняли новость напряжённо и настороженно, при этом большинство из них отнеслось к такому решению президента с пониманием. Во многом недопонимание было связано с тем, что не было понятно, как собираются использовать человеческий ресурс. А из этого выросли зачастую необоснованные слухи.

Кто подпадает под частичную мобилизацию

29 сентября президент России Владимир Путин отметил, что у граждан накопились вопросы касательно мобилизации. Глава государства призвал разбираться в каждом конкретном случае неправомерного призыва и возвращать людей домой в случае ошибки.

Отдельно президент России заявил, что призыву подлежат россияне, имеющие военный опыт, и это требование должно выполняться неукоснительно. Сейчас также очевидно, что у Армии России нет резона бросать мобилизованных гражданских на самые горячие участки и нужны они скорее для контроля и обороны освобождённых территорий. Но и туда они будут отправляться по мере готовности.

Совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, 29 сентября 2022 года. Фото © Kremlin.ru

Совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности, 29 сентября 2022 года. Фото © Kremlin.ru

В то же время ряд проверок показал, что в некоторых регионах действительно были перегибы по мобилизации, но они связаны скорее с призывом категорий, не подлежащих мобилизации, либо возникала путаница со специальностями. Но на фронт — вопреки слухам — никого из мобилизованных не отправляли. Важно отметить, что часть нестыковок после 21 сентября связана именно с добровольцами, которых некоторые военкоматы отказались мобилизовать. Отдельно президент России отметил, что случаи, когда врачей во время мобилизации зачисляют мотострелками, а добровольцев "заворачивают обратно", возмутительны и нужно исправить все ошибки и не допускать их впредь.

Чтобы стратегически важная для страны отправка мобилизованных в зону СВО прошла по всем правилам, а людям были созданы все необходимые условия, произведены и кадровые изменения в Минобороны. Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев был назначен замминистра обороны по материально-техническому обеспечению. Его предшественник на этом посту — генерал армии Дмитрий Булгаков — был освобождён от должности.

Куда могут отправить мобилизованных
Куда могут отправить мобилизованных

Куда отправят мобилизованных из России

Одним из первых западных экспертов, оценивших потенциал российских военных, мобилизованных после 21 сентября, стал экс-офицер разведки Морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, ни о какой отправке на фронт прямо из автобусов в случае с мобилизованными речь не идёт и не могла идти изначально.

Я думаю, им предстоит примерно два месяца организационной и оперативной подготовки, чтобы они превратились в боеспособные подразделения. Офицеры Генштаба будут сидеть там и проверять их. Если резервисты пройдут итоговый смотр, то подразделение будет считаться готовым

Скотт Риттер

Экс-офицер разведки Морской пехоты США

Я думаю, им предстоит примерно два месяца организационной и оперативной подготовки, чтобы они превратились в боеспособные подразделения. Офицеры Генштаба будут сидеть там и проверять их. Если резервисты пройдут итоговый смотр, то подразделение будет считаться готовым
Я думаю, им предстоит примерно два месяца организационной и оперативной подготовки, чтобы они превратились в боеспособные подразделения. Офицеры Генштаба будут сидеть там и проверять их. Если резервисты пройдут итоговый смотр, то подразделение будет считаться готовым

29 сентября стало известно, что мобилизованные сейчас проходят обучение на полигонах в ДНР. В ходе теоретических занятий они изучают методику и приёмы армейской тактической стрельбы. На практических занятиях под руководством опытных наставников они отрабатывают нормативы по огневой, тактической, военно-медицинской, специальной и топографической подготовке. Вспоминают, как читать карты, налаживать связь и взаимодействовать с другими родами войск.

Солдаты стреляют под наблюдением военного инструктора Армии ДНР. Фото © Getty Images / NurPhoto

Солдаты стреляют под наблюдением военного инструктора Армии ДНР. Фото © Getty Images / NurPhoto

По словам военного эксперта Константина Сивкова, призванные в рамках частичной мобилизации граждане не нужны на линии боевого соприкосновения. Это противоречит самой концепции СВО.

Для наступления на отдельных операционных направлениях, для проведения глубоких наступательных операций у нас войска есть. А для решения задач прикрытия огромной территории, которой мы сейчас располагаем, личного состава как раз не хватает. На это всё нужно какое-то элементарное количество людей, которые должны наблюдать за всеми этими объектами. На самых горячих участках некомпетентные действия лишь приведут к демаскировке наших войск, раскрытию характера их действий и ненужным потерям

Константин Сивков

Военный эксперт

Карта боевых действий на Украине на сегодня

Спецоперация России на Украине идёт полным ходом. Опытные военные, контрактники, которые задействованы с самого начала СВО, выполняют самую сложную и опасную работу. На Херсонском направлении продолжаются наступательные действия со стороны ВС РФ, идёт наступление на других направлениях. Штурмовые отряды ВС РФ ведут ожесточённые бои на окраинах Бахмута и Соледара, рядом с сёлами Зайцево и Отрадовка на южном фланге донбасского участка фронта. Артиллерия ВС РФ за минувшие сутки отработала по целям в Черниговской и Сумской областях. ВКС РФ бьют по военным объектам ВСУ в Днепропетровске, а также в Кривом Роге и Синельникове, где находится крупнейший железнодорожный узел Восточной Украины. Отмечается, что наступательный потенциал ВСУ выдохся, но работы у Армии России пока хватает: локальные попытки "проколоть" фронт ещё случаются, но темпы далеки от нормальных.

И именно поэтому на общем ходе СВО очень позитивно скажется тот факт, что скоро за освобождёнными территориями будет кому следить. Таким образом, регулярные подразделения ВС РФ и формирования ЧВК получат возможность сосредоточить всё своё внимание на оперативной обстановке.

Республики Донбасса, а также Херсонская и Запорожская области подвели итоги референдумов о вхождении в состав России. В ЛНР 98,42% проголосовали за, в ДНР — 99,23%, на Херсонщине — 87,05%, в Запорожье — 93,11%.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России. Оборона и контроль данных территорий — закономерный и логичный этап. Именно для этого и нужна частичная мобилизация.

Кого могут мобилизовать в России в 2026 году: возраст и категории запаса
Кого могут мобилизовать в России в 2026 году: возраст и категории запаса
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Фото © Getty Images / Geovien So / Pacific Press / LightRocket

Где больше всего понадобятся 300 тысяч российских военных?

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Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев
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