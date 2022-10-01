Налог с выигрышей на ставках и в лотереях: Размер и штраф за неуплату

Замдекана факультета права НИУ ВШЭ, доцент департамента публичного права Семён Янкевич в беседе с Лайфом рассказал об ответственности за неуплату налогов с выигрышей на ставках и в лотереях.

"Если вы выиграете в лотерею, в казино, в букмекерской конторе или в рекламной акции, вам нужно будет заплатить налог на доходы физических лиц. Сразу оговорюсь, речь идёт исключительно о законных видах такой деятельности", — указал эксперт.

Причём ставка налога зависит от источника выигрыша и может быть совершенно разной. Так, при лотерее нужно заплатить 13% от полученной суммы за вычетом 4000 рублей. При этом выигрыш до четырёх тысяч налогом не облагается. А в случае рекламных акций ставка налога составляет 35% (также за вычетом четырёх тысяч). Обычно организаторы закладывают эту сумму в стоимость подарка, но при получении приза лучше уточнить этот момент, отметил юрист. Также налог в размере 13% необходимо заплатить в букмекерских конторах, легальных казино и иностранных лотереях, однако при выигрыше на сумму более четырёх тысяч рублей.

"Подавать декларацию о доходе нужно самостоятельно по форме 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года. Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика онлайн или в налоговой по месту жительства. Заплатить налог необходимо до 15 июля", — напомнил Янкевич.

Также следует помнить, что неуплата налогов влечёт за собой ответственность, вплоть до уголовной. Так, дело по ст. 198 УК РФ может быть заведено в случае крупного долга. По словам эксперта, таковым считается долг, равный 900 тысячам рублей, если это превышает 10% от величины налогов к уплате за три года; 2,7 миллиона рублей без привязки к годам и процентам. Можно получить штраф в 100 тысяч рублей или даже год тюрьмы.

В иных случаях налоговый штраф составляет 40% от суммы долга. Дополнительно штрафуют за непредоставление декларации: 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% величины недоимки и не менее тысячи рублей.