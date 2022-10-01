Налог с выигрышей на ставках и в лотереях: Размер и штраф за неуплату
Юрист Янкевич предупредил об ответственности за неуплату налогов с выигрышей в лотереях
Замдекана факультета права НИУ ВШЭ, доцент департамента публичного права Семён Янкевич в беседе с Лайфом рассказал об ответственности за неуплату налогов с выигрышей на ставках и в лотереях.
"Если вы выиграете в лотерею, в казино, в букмекерской конторе или в рекламной акции, вам нужно будет заплатить налог на доходы физических лиц. Сразу оговорюсь, речь идёт исключительно о законных видах такой деятельности", — указал эксперт.
Причём ставка налога зависит от источника выигрыша и может быть совершенно разной. Так, при лотерее нужно заплатить 13% от полученной суммы за вычетом 4000 рублей. При этом выигрыш до четырёх тысяч налогом не облагается. А в случае рекламных акций ставка налога составляет 35% (также за вычетом четырёх тысяч). Обычно организаторы закладывают эту сумму в стоимость подарка, но при получении приза лучше уточнить этот момент, отметил юрист. Также налог в размере 13% необходимо заплатить в букмекерских конторах, легальных казино и иностранных лотереях, однако при выигрыше на сумму более четырёх тысяч рублей.
"Подавать декларацию о доходе нужно самостоятельно по форме 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года. Сделать это можно в личном кабинете налогоплательщика онлайн или в налоговой по месту жительства. Заплатить налог необходимо до 15 июля", — напомнил Янкевич.
Также следует помнить, что неуплата налогов влечёт за собой ответственность, вплоть до уголовной. Так, дело по ст. 198 УК РФ может быть заведено в случае крупного долга. По словам эксперта, таковым считается долг, равный 900 тысячам рублей, если это превышает 10% от величины налогов к уплате за три года; 2,7 миллиона рублей без привязки к годам и процентам. Можно получить штраф в 100 тысяч рублей или даже год тюрьмы.
В иных случаях налоговый штраф составляет 40% от суммы долга. Дополнительно штрафуют за непредоставление декларации: 5% от неуплаченной в срок суммы налога за каждый полный или неполный месяц просрочки, но не более 30% величины недоимки и не менее тысячи рублей.
Кстати, ранее Лайф рассказывал удивительную историю удачливого жителя штата Иллинойс (США), которому удалось выиграть 1,33 миллиарда долларов в лотерею Mega Millions. Уточняется, что финальный объём вознаграждения стал больше ожидаемого после пересчёта данных о проданных билетах, которых в общей сложности было приобретено почти 14,4 миллиона. Прежде предполагалось, что призовой фонд составит 1,28 миллиарда долларов.
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