Налоговое уведомление 2022: платежи стали больше, но некоторые можно оспорить Владельцы недвижимости и транспорта начали получать уведомления с начисленными налогами за 2021 год. Почему для многих суммы, подлежащие уплате, стали выше и в каких случаях их можно оспорить. 27 сентября, 21:40 Обложка © Shutterstock/photo952

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила , что в нынешнем году транспортный, земельный и имущественный налоги за прошлый год следует уплатить в срок до 1 декабря. В связи с этим до конца октября всем гражданам будут направлены соответствующие налоговые уведомления, которые надлежит принять и исполнить. По закону уведомление об уплате налога направляется налогоплательщику, когда обязанность по его расчёту возложена на ФНС (пункт 2 статьи 52 Налогового кодекса РФ), однако стоит учесть: это не значит, что все уведомления посылаются исключительно с доставлением в почтовый ящик. Если у гражданина есть личный кабинет налогоплательщика (ЛКН), то уведомление, скорее всего, отразится там. А тем, у кого никакого ЛКН нет, документ отправляют заказным письмом по почте. При этом надо иметь в виду, что налоговое уведомление считается полученным по истечении шести дней с момента отправки письма, и неважно, будет ли это письмо бумажным или электронным. В любых налоговых документах, конечно, главное не форма, а содержание. Но в этом году у некоторых граждан как раз с этим самым содержанием есть проблема, ведь при том же количестве налогооблагаемых объектов сумма причитающихся к уплате налогов у них стала больше. Почему же так произошло?

Четыре причины, почему налог стал выше

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— В этом году во всех субъектах РФ произошла массовая кадастровая переоценка. И это мероприятие сказалось на налоговом бремени россиян не в меньшую сторону. Ведь налог на имущество каждого гражданина взимается с учётом имеющихся в его собственности объектов недвижимости и рассчитывается исходя из кадастровой стоимости этой самой недвижимости, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин (такое правило определено статьёй 403 Налогового кодекса РФ. — Прим. Лайфа).

То есть первой причиной увеличения налога может стать возросшая, по мнению Росреестра, стоимость недвижимости, за которую ФНС начисляет налог. Узнать точную кадастровую стоимость своей квартиры или земельного участка и сравнить её с той, что была раньше, можно на специализированном сайте, для этого достаточно перейти по ссылке на специализированный ресурс Росреестра.

Второй причиной, которая влияет на итоговую сумму в налоговом уведомлении, может стать новый порядок, согласно которому теперь в данный документ включается и налог на доходы физических лиц, не удержанный налоговым агентом — источником выплаты дохода. Это значит, что если налогоплательщик самостоятельно не подал декларацию о своих доходах, полученных помимо тех, за которые отчитывается работодатель, то их вполне могла обнаружить и учесть ФНС. Такое может произойти, если была прибыль от инвестиций, сдачи в аренду недвижимости либо, например, при выигрыше в лотерею.

Третьей причиной, влияющей на увеличение суммы, может являться решение субъектов Федерации и муниципалитетов, которые имеют право самостоятельно изменять некоторые налоговые ставки, добавлять или отменять льготы. Для того чтобы проверить действие своих льгот, имеет смысл зайти на сервис "Справочная информация" ФНС и заполнить нормативный документ через соответствующую форму.

Четвёртая причина актуальна для плательщиков транспортного налога. Минпромторг обновил перечень автомобилей, подлежащих налогообложению с повышенным коэффициентом 1,5. При этом ФНС напоминает, что такие условия будут применимы для налогов за 2021-й, которые и платятся в этом году. А пониженные коэффициенты 1,1 — для автомобилей стоимостью от 3 000 000 рублей до 5 000 000 рублей и 2 — для тех, которые стоят от 5 000 000 рублей до 10 000 000, отменяются только с налога за 2022 год.

Что делать, если в уведомлении не учтена льгота.

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Известны случаи, когда в полученном налоговом уведомлении имеются ошибки, например указана некорректная информация либо не учтены какие-то положенные льготы и вследствие этого итоговая сумма больше, чем она должна была бы быть. В этом случае налоговое уведомление можно оспорить, но для этого придётся общаться с ФНС. Теоретически сделать это можно, подав письменное обращение в любую инспекцию или через МФЦ. Но тем, у кого есть ЛКН, проще всё сделать онлайн прямо со страницы своей учётной записи. Есть ещё вариант: создать обращение через интернет-сервис "Обратиться в ФНС России" либо обычным почтовым отправлением в свою инспекцию.

Перед тем как подавать обращение, имеет смысл проверить в полученном налоговом уведомлении адрес и кадастровый номер той недвижимости, за которую начислен налог, а также блоки, где указаны размеры льгот и сведения о налоговых вычетах. Если ошибка очевидна, то, как правило, её исправляют в течение пары недель.

В единичных случаях возможен вариант, когда налоговое уведомление ФНС может вообще не присылать. Так происходит, если сумма налога составила менее 100 рублей либо при наличии льгот, которые перекрывают сумму начисленного налога. В иных случаях, если уведомление до 1 ноября не пришло, имеет смысл самостоятельно обратиться к налоговикам, известны случаи, когда сформированное уведомление было направлено по чужому адресу.

Фото © Shutterstock/Fascinadora Приходилось ли вам обращаться за исправлением ошибок в уведомлениях ФНС? 0 Да, приходилось доказывать право на льготу Да, мне присылали налоги за чужую недвижимость Просто плачу сумму, которую указывает ФНС

Авторы Максим Греков