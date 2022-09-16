ФНС сможет заставить банки блокировать счета умерших клиентов Госдума рассматривает поправки, обязывающие ФНС сообщать в банки о смерти клиентов. Делать это будут в режиме налоговой тайны. Для чего это нужно? 15 сентября, 21:40 Обложка © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Законодатели решили, что назрела необходимость обязать Федеральную налоговую службу (ФНС) сообщать банкам о смерти их клиентов. По мнению депутатов, такая инициатива необходима для оперативной блокировки счетов и вкладов умерших, чтобы до них не смогли добраться другие люди. Для реализации данной инициативы подготовлены поправки в Налоговый кодекс и изменения в законы о банках и налоговых органах.

Предполагается, что в случае принятия данных нормативных документов ФНС обязана будет оперативно передавать банкам информацию из единого госреестра записей актов гражданского состояния, включая: дату смерти, дату регистрации этого события и номера счетов, которые числятся за умершим. Авторами законопроектов особо отмечено, что банки должны будут хранить полученную информацию конфиденциально, а допуск к ней будут иметь только специальные сотрудники, которых в каждом банке отдельно назначит руководство.

Технически реализовать данную систему не так уж и сложно, ведь все кредитные учреждения в обязательном порядке отчитываются перед налоговой о закрытии и открытии счетов, а ФНС объединяет эти данные в единый реестр и может сопоставлять информацию с базами загсов, к которым тоже имеет доступ. Останется только отправить распоряжение о приостановке операций по счёту.

Фото © ТАСС / Феоктистов Дмитрий

Для справки: из финансово-экономического обоснования авторов инициативы следует, что реализация новой системы контроля потребует выделения ФНС России дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета в сумме 42,548 миллиона рублей.

Как пояснил Лайфу источник в Госдуме, предполагается, что новый механизм позволит не только защитить россиян от мошенничеств различного рода злоумышленников, но и оградит родственников умерших от невольных действий неправомерного характера.

Юридическая практика против бытовой

— Данные поправки в законодательство добавят гарантии сохранности наследственной массы, что упростит решение правовых коллизий между несколькими наследниками в случае отсутствия завещания. Кроме того, свои плюсы получат и банки – кредиторы умершего, ведь они могут получить доступ к информации о сбережениях должника и подготовиться к "разговору" с наследниками, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин.

И действительно, в настоящее время официально умершим гражданин признаётся не в момент фактической смерти, а только после того, когда об этом факте появилась запись в загсе, то есть до этого момента никакие кредиторы не знают, что человек мёртв. Само собой, что, если родственники умершего знают все данные и ПИН-коды банковских карт либо имеют доступ к личному кабинету в мобильном приложении на имя покойного, они могут распорядиться деньгами умершего ещё до официального вступления в наследство. И несмотря на то, что данные действия могут быть истолкованы даже как уголовное преступление, на практике правоохранители не спешат с разбирательством этих случаев.

Фото © Shutterstock

— Помимо юридической практики в России имеет место и бытовая, согласно которой родственники умершего рассчитывают на его средства не только в виде наследства, а хотя бы для организации похорон, — отметил адвокат Межрегиональной коллегии Москвы Дмитрий Шагин. По его мнению, такие действия объясняются тем, что пока государство выделяет на погребение довольно мизерную сумму. — Теоретически можно обратиться к нотариусу и получить постановление о выплате денежных средств на похороны, но не все граждане имеют достаточную информацию и желание действовать бюрократическим путём. Сейчас к нотариусу идут обычно уже после погребения. Поэтому я считаю, что заявленная инициатива в нынешних реалиях может не вызвать у россиян одобрения, — сказал он.

Мошеннический капкан

Известны случаи, когда именно мошенники пользовались деньгами умершего, например, получив доступ к счёту по поддельной доверенности, а после — настоящие родственники покойного предъявляли банку претензии по поводу похищенных средств. Как правило, при такой ситуации даже если преступников вычислят и задержат, то похищенных денег у них уже нет. Но разве банк не должен в этом случае нести ответственность перед добросовестным наследником?

— Теоретически банк должен возместить похищенное, ведь в силу статьи 854 Гражданского кодекса списывать средства со счёта кредитная организация может только по распоряжению самого клиента либо решению суда, — разъяснил старший юрист компании "Европейский дом права" Залимхан Магомедов. — Но на практике тяжбы с банком о возмещении всегда имеют длительный характер и редко обходятся без разбирательств в нескольких судебных инстанциях. Даже бывает, что суд не выносит никакого решения, ссылаясь на то, что правоохранители не установили преступников и вину работников банка.

Возможно, что вот для таких случаев новая думская инициатива может оказаться весьма полезной.

Для справки: по данным Ассоциации российских банков (АРБ), ежегодно со счетов клиентов российских банков до вступления законных наследников в свои права выводится порядка 20 млрд рублей, а Пенсионный фонд России переплачивает по пенсионному обеспечению на счета умерших клиентов около двух миллиардов рублей в год.

Фото © Shutterstock Приходилось ли вам официально наследовать деньги в банках? 0 Да, приходилось, существующая система устраивает Да, приходилось и были проблемы Нет, в вопросах наследства банку не доверяю

Авторы Максим Греков