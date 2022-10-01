Нацбанк Украины продал рекордное количество валюты для удержания курса гривны
Национальный банк Украины продал рекордное количество валюты для удержания гривны, пишет "Экономическая правда". В этот раз речь идёт о 867,43 млн долларов.
На прошлой неделе регулятор был вынужден продать $744 млн, что стало максимальным показателем с середины июля, когда курс гривны был снижен до 36,6 за доллар. Данные меры принимаются для "сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны".
Ранее Верховная рада Украины проголосовала за увеличение военных расходов Украины на 7,3 млрд долларов за счёт эмиссии денег.
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