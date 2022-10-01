Нацбанк Украины продал рекордное количество валюты для удержания курса гривны

Национальный банк Украины продал рекордное количество валюты для удержания гривны, пишет "Экономическая правда" . В этот раз речь идёт о 867,43 млн долларов.

На прошлой неделе регулятор был вынужден продать $744 млн, что стало максимальным показателем с середины июля, когда курс гривны был снижен до 36,6 за доллар. Данные меры принимаются для "сдерживания давления на валютном рынке, вызванного эмиссией гривны".