Европа оказалась в полной зависимости от США в вопросах отношений с Россией, что может закончиться катастрофой не только для самого ЕС, но и для мирового сообщества. Об этом пишет китайские издание Global Times.

"Это абсолютная трагедия для Европы, что её зависимость от Вашингтона возросла до такой степени, когда приходится плясать под дудку по вопросам, касающимся отношений с Москвой. <…> Это катастрофично для неё и мира в целом, так как может привести к ужасному дисбалансу геополитической ситуации и помешать нормализовать ситуацию на Украине", — отмечается в статье.

Автор напоминает, что именно Вашингтон навязал европейским странам задачу борьбы с "российской угрозой", тем самым отодвинув на второй план экономические интересы ЕС. США легко манипулируют Европой, чтобы избежать кризиса у себя в стране, подчёркивается в публикации.

"Когда усугубился конфликт на Украине, многие европейцы думали, что они вместе с американцами противостоят русским. Но реальность доказала их неправоту: Европа — очередной кусок мяса на разделочной доске США", — приходит к выводу журналист.