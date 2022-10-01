Гол бывшего футболиста "Рубина" Кварацхелии помог "Наполи" сохранить лидерство в Серии А
"Наполи" в стартовом матче восьмого тура чемпионата Италии по футболу победил на своём поле "Торино" со счётом 3:1. Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона" в Неаполе.
Все голы были забиты ещё в первом тайме. Дубль в составе хозяев оформил камерунский полузащитник Андре Замбо-Ангисса. Игрок сборной Грузии Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за казанский "Рубин", довёл счёт до крупного.
В составе "Торино" перед перерывом отличился парагвайский нападающий Антонио Санабрия. Российский хавбек команды Алексей Миранчук, восстановившийся после травмы, вышел на поле в стартовом составе, а на 69-й минуте был заменён.
Для Кварацхелии гол стал пятым в нынешнем сезоне чемпионата Италии. В списке лучших бомбардиров первенства он уступает только австрийскому форварду "Болоньи" Марко Арнаутовичу, у которого шесть забитых мячей. В августе Хвича был признан игроком месяца в Серии А.
"Наполи" набрал 20 очков, сохранив лидерство в турнирной таблице чемпионата Италии. "Торино" с десятью баллами идёт на девятой позиции.
Напомним, Кварацхелия с 2019 года выступал за казанский "Рубин". Всего за это время он провёл 73 матча в различных турнирах, забил девять мячей и отдал 18 голевых передач. В конце марта он приостановил действие контракта с казанцами и перешёл в батумское "Динамо", а в июле перебрался в "Наполи".
Чемпионат Италии по футболу
Серия А. Восьмой тур
"Наполи" – "Торино" – 3:1
Голы: Замбо-Ангисса 6' (1:0), Замбо-Ангисса 12' (2:0), Кварацхелия 37' (3:0), Санабрия 44' (3:1)
ФК "Торино"