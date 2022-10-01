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1 октября, 15:24

В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений

Решение властей Никарагуа разорвать дипломатические отношения с Нидерландами является прискорбным, а официальный Амстердам осуждает его. Об этом заявил представитель МИД королевства, которое приводит AFP.

"Прискорбно, что Никарагуа решила столь несоразмерно отреагировать на критические сообщения о демократии и правах человека", заявил представитель дипведомства Нидерландов.

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Ранее Лайф сообщал, что Никарагуа разорвала дипломатические связи с Нидерландами из-за отношения к семьям страны, которые "интервенционистское и неоколониальное" королевство "оскорбляет и продолжает оскорблять"

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Getty Images

Артур Белкин

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