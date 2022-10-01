В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений

Решение властей Никарагуа разорвать дипломатические отношения с Нидерландами является прискорбным, а официальный Амстердам осуждает его. Об этом заявил представитель МИД королевства, которое приводит AFP.

"Прискорбно, что Никарагуа решила столь несоразмерно отреагировать на критические сообщения о демократии и правах человека", — заявил представитель дипведомства Нидерландов.