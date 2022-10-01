В Нидерландах отреагировали на решение Никарагуа о разрыве дипотношений
Решение властей Никарагуа разорвать дипломатические отношения с Нидерландами является прискорбным, а официальный Амстердам осуждает его. Об этом заявил представитель МИД королевства, которое приводит AFP.
"Прискорбно, что Никарагуа решила столь несоразмерно отреагировать на критические сообщения о демократии и правах человека", — заявил представитель дипведомства Нидерландов.
Ранее Лайф сообщал, что Никарагуа разорвала дипломатические связи с Нидерландами из-за отношения к семьям страны, которые "интервенционистское и неоколониальное" королевство "оскорбляет и продолжает оскорблять"
Новости
"Мы живём в саду, а вокруг — джунгли": Боррель призвал европейцев использовать "принудительную силу"
сегодня в 15:23
Губернатор Севастополя заявил о "внештатной ситуации" на аэродроме Бельбек
сегодня в 15:19
В Новосибирске учительницы подрались из-за актового зала прямо на глазах у школьников
сегодня в 15:13
Getty Images