В Новосибирске учительницы подрались из-за актового зала прямо на глазах у школьников

В Новосибирске педагоги дополнительного образования подрались на глазах у учащихся начальных классов. Яблоком раздора стал обыкновенный актовый зал, пишет kp.ru.

"Они пришли с детьми проводить занятия и не поделили актовый зал — начали кричать, а потом драться. Всё это было на глазах у детей. Никого из других учителей в тот момент рядом не было, чтобы их разнять", — рассказали в школе.

Причём официально участницы инцидента числятся сотрудницами местного дома творчества. В школу же они приходят лишь для проведения занятий. Одна из эмоциональных педагогов учит детей народным промыслам и традициям русской культуры, а вторая — пению. Кстати, обе отказались комментировать ситуацию, как и их работодатель.

А вот в Минобразования сочли инцидент вопиющим. Глава ведомства Новосибирской области Сергей Федорчук назвал подобное поведение недопустимым и пообещал взять ситуацию на контроль. Теперь учителям предстоит встретиться с начальником департамента образования мэрии города Новосибирска Рамилем Ахметгареевым. Кстати, в ситуации ещё примет участие и полиция — одна из участниц потасовки обратилась к правоохранителям с заявлением.