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1 октября, 15:13

В Новосибирске учительницы подрались из-за актового зала прямо на глазах у школьников

<p>Учительницы, подравшиеся из-за актового зала. Фото © infourok.ru</p>

Учительницы, подравшиеся из-за актового зала. Фото © infourok.ru

В Новосибирске педагоги дополнительного образования подрались на глазах у учащихся начальных классов. Яблоком раздора стал обыкновенный актовый зал, пишет kp.ru.

"Они пришли с детьми проводить занятия и не поделили актовый зал — начали кричать, а потом драться. Всё это было на глазах у детей. Никого из других учителей в тот момент рядом не было, чтобы их разнять", — рассказали в школе.

Причём официально участницы инцидента числятся сотрудницами местного дома творчества. В школу же они приходят лишь для проведения занятий. Одна из эмоциональных педагогов учит детей народным промыслам и традициям русской культуры, а вторая — пению. Кстати, обе отказались комментировать ситуацию, как и их работодатель.

А вот в Минобразования сочли инцидент вопиющим. Глава ведомства Новосибирской области Сергей Федорчук назвал подобное поведение недопустимым и пообещал взять ситуацию на контроль. Теперь учителям предстоит встретиться с начальником департамента образования мэрии города Новосибирска Рамилем Ахметгареевым. Кстати, в ситуации ещё примет участие и полиция — одна из участниц потасовки обратилась к правоохранителям с заявлением.

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Николь Вербер

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