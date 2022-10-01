В подмосковном парке "Патриот" открылись мобилизационные пункты. Сегодня их посетили и проверили условия размещения военных глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает телеканал "360".

Сергей Шойгу, Сергей Собянин и Андрей Воробьёв посетили мобилизационные пункты в парке "Патриот". Фото© Telegram / Воробьёв LIVE











"Сейчас востребована совместная работа с Москвой и с Министерством обороны РФ. Наша задача — проявить заботу, обеспечить всё необходимое в части быта и, конечно, убедиться, что боевое слаживание, всё, что касается военно-учётных специальностей, чётко отрабатывается", — отметил Воробьёв.

Кроме того, власти проверили ход подготовки мобилизованных на военную службу. По словам Воробьёва, они "следят за всем, что связано с питанием, подготовкой, обмундированием".

"Те рамки, которые у нас сегодня есть, позволят в короткие и сжатые сроки провести частичную мобилизацию. По поручению президента мы сегодня завершаем подготовку по выполнению указа", — добавил Шойгу.

Собянин также отметил, что все этапы частичной мобилизации проводятся совместно с Минобороны. В частности, выверка всех списков призывников, проверка на точность требований, заданных оборонным ведомством и заложенных в указе президента России Владимира Путина.

Мобилизационные пункты разместились на базе центра военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард", а также в выставочном центре "Патриот", где выделили два из четырёх выставочных павильонов. Там располагаются призывники, которые пока не доехали до воинской части. "Патриот" планирует принять до 2,5 тысячи человек, а "Авангард" — около трёх тысяч мобилизованных. Для них подготовили 30 полевых кухонь, 300 туалетов, 40 санузлов, по 10 душевых и армейских палаток для сушки вещей.