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Регион
Опубликовано 1 октября 2022, 15:07
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Губернатор Подмосковья рассказал о подготовке мобилизованных

Шойгу, Собянин и Воробьёв посетили новые мобилизационные пункты в парке "Патриот"

Сергей Шойгу, Сергей Собянин и Андрей Воробьёв посетили мобилизационные пункты в парке "Патриот". Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Сергей Шойгу, Сергей Собянин и Андрей Воробьёв посетили мобилизационные пункты в парке "Патриот". Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В подмосковном парке "Патриот" открылись мобилизационные пункты. Сегодня их посетили и проверили условия размещения военных глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает телеканал "360".

Сергей Шойгу, Сергей Собянин и Андрей Воробьёв посетили мобилизационные пункты в парке "Патриот". Фото© Telegram / Воробьёв LIVE

  • Сергей Шойгу, Сергей Собянин и Андрей Воробьёв посетили мобилизационные пункты в парке "Патриот". Фото © Telegram / МинОбороны России
    Сергей Шойгу, Сергей Собянин и Андрей Воробьёв посетили мобилизационные пункты в парке "Патриот". Фото © Telegram / МинОбороны России
  • Сергей Шойгу, Сергей Собянин и Андрей Воробьёв проверили ход подготовки мобилизованных на военную службу. Фото© Telegram / МинОбороны России
    Сергей Шойгу, Сергей Собянин и Андрей Воробьёв проверили ход подготовки мобилизованных на военную службу. Фото© Telegram / МинОбороны России
  • Сергей Шойгу, Сергей Собянин и Андрей Воробьёв проверили ход подготовки мобилизованных на военную службу. Фото© Telegram / МинОбороны России
    Сергей Шойгу, Сергей Собянин и Андрей Воробьёв проверили ход подготовки мобилизованных на военную службу. Фото© Telegram / МинОбороны России
  • Мобилизованные в парке "Патриот". Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Мобилизованные в парке "Патриот". Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
  • Центр "Авангард". Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
    Центр "Авангард". Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Сергей Шойгу, Сергей Собянин и Андрей Воробьёв посетили мобилизационные пункты в парке "Патриот". Фото © Telegram / МинОбороны России

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"Сейчас востребована совместная работа с Москвой и с Министерством обороны РФ. Наша задача — проявить заботу, обеспечить всё необходимое в части быта и, конечно, убедиться, что боевое слаживание, всё, что касается военно-учётных специальностей, чётко отрабатывается", — отметил Воробьёв.

Кроме того, власти проверили ход подготовки мобилизованных на военную службу. По словам Воробьёва, они "следят за всем, что связано с питанием, подготовкой, обмундированием".

"Те рамки, которые у нас сегодня есть, позволят в короткие и сжатые сроки провести частичную мобилизацию. По поручению президента мы сегодня завершаем подготовку по выполнению указа", — добавил Шойгу.

Собянин также отметил, что все этапы частичной мобилизации проводятся совместно с Минобороны. В частности, выверка всех списков призывников, проверка на точность требований, заданных оборонным ведомством и заложенных в указе президента России Владимира Путина.

Мобилизационные пункты разместились на базе центра военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард", а также в выставочном центре "Патриот", где выделили два из четырёх выставочных павильонов. Там располагаются призывники, которые пока не доехали до воинской части. "Патриот" планирует принять до 2,5 тысячи человек, а "Авангард" — около трёх тысяч мобилизованных. Для них подготовили 30 полевых кухонь, 300 туалетов, 40 санузлов, по 10 душевых и армейских палаток для сушки вещей.

Кроме того, россиянам напомнили и о службе поддержки. Например, работает горячая линия 122, куда могут обратиться мобилизованные жители и их родственники. А в Москве открылся Центр поддержки семей мобилизованных москвичей, куда можно обратиться по различным вопросам: от устройства ребёнка в садик до получения юридической консультации.

Появилось видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне в ДНР
Появилось видео боевой подготовки мобилизованных россиян на полигоне в ДНР

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Сергея Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек.

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Николь Вербер
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