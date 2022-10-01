В Казани 13-летняя девочка разбилась насмерть при падении с 18-го этажа
В Казани из окна многоэтажки выпала и погибла 13-летняя школьница. О трагедии сообщает издание "Бизнес Online".
Как рассказали очевидцы, инцидент произошёл в доме на улице Чингиза Айтматова. К месту ЧП прибыла скорая помощь, однако спасти девочку, выпавшую из окна на 18-м этаже, не удалось.
Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге 17-летний первокурсник из Рязанской области выпал из окна общежития на Дальневосточном проспекте и погиб.
Обложка ©
Getty Images