В Казани 13-летняя девочка разбилась насмерть при падении с 18-го этажа

В Казани из окна многоэтажки выпала и погибла 13-летняя школьница. О трагедии сообщает издание "Бизнес Online".

Как рассказали очевидцы, инцидент произошёл в доме на улице Чингиза Айтматова. К месту ЧП прибыла скорая помощь, однако спасти девочку, выпавшую из окна на 18-м этаже, не удалось.