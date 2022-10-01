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1 октября, 15:01

В Казани 13-летняя девочка разбилась насмерть при падении с 18-го этажа

В Казани из окна многоэтажки выпала и погибла 13-летняя школьница. О трагедии сообщает издание "Бизнес Online".

Как рассказали очевидцы, инцидент произошёл в доме на улице Чингиза Айтматова. К месту ЧП прибыла скорая помощь, однако спасти девочку, выпавшую из окна на 18-м этаже, не удалось.

На юге Москвы школьник разбился насмерть, выпав с 13-го этажа

На юге Москвы школьник разбился насмерть, выпав с 13-го этажа

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге 17-летний первокурсник из Рязанской области выпал из окна общежития на Дальневосточном проспекте и погиб.

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Getty Images

Артур Белкин

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