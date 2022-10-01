Названы продукты, способные снять стресс

Испытывающим стресс или же страдающим от осенней хандры необходимо обратить внимание на морепродукты, а также семена подсолнуха, которые помогут справиться с подобными настроениями. Об этом рассказала ведущий специалист по эндокринологии и диетолог клиники "Ниармедик" на Симоновском валу Ирина Линдунен в беседе с "Газетой.ru".

"Моллюски богаты аминокислотами, такими как таурин, который улучшает настроение. Также они богаты витамином В12, цинком, медью, марганцем и селеном, которые влияют на наше настроение. Если вас одолела осенняя хандра или вы испытываете стресс, эти продукты должны быть включены в ваш рацион", — пояснила врач.

Способны улучшить настроение и семечки подсолнуха, ведь в них содержится необходимый для этого витамин Е. Обходить стороной в случае стресса не стоит и яйца, брокколи, чеснок, петрушку и сладкий батат. Запивать всё это лучше, по словам врача, ромашковым чаем.