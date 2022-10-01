Автоэксперт рассказал, почему нельзя тянуть с подготовкой машины к зиме

Сергей Канаев, директор Национального общественного центра безопасности движения, рассказал RT о сроках, в которые лучше уложиться при подготовке личного автомобиля к зиме. По его словам, лучше начинать как можно раньше.

"Как только зима прошла, уже надо об этом думать. О чём сейчас нужно позаботиться автовладельцам? Конечно, у кого нет зимних шин, в первую очередь о них. Если раньше кто-то покупал бэушные шины, и они были в наличии, то сейчас такого не будет. Я думаю, что и новых хороших шин вряд ли будет достаточное количество", — заявил он.

Канаев считает, что с этим нельзя затягивать, так как ближе к зиме цены вырастут, а ассортимент поубавится. Также до наступлениях холодов необходимо решить все технические вопросы.

"В обязательном порядке необходимо подготовить машину и решить все проблемы именно сейчас. Все ремонты нужно заканчивать до холодов. Чтобы ещё была возможность всё что нужно посмотреть, доделать или переделать", — заключил он.