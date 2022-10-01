Украина может получить ещё 12 французских самоходок Caesar

Франция может поставить Украине от 6 до 12 САУ Caesar, пишет газета Le Monde. Согласно источникам издания, речь идёт об орудиях, изначально заказанных Данией, некоторые из которых не соответствуют требованиям, выдвинутым заказчиком. Сам Киев это не волнует.

"Украина, лидеры которой довольны эффективностью "Цезарей", готова получить эту технику и использовать её как есть", — говорится в материале. Ответственные ведомства Франции никак не комментируют данные издания.