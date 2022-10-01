ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 октября 2022, 14:50

Украина может получить ещё 12 французских самоходок Caesar

Le Monde: Франция может поставить Украине от 6 до 12 САУ Caesar

Франция может поставить Украине от 6 до 12 САУ Caesar, пишет газета Le Monde. Согласно источникам издания, речь идёт об орудиях, изначально заказанных Данией, некоторые из которых не соответствуют требованиям, выдвинутым заказчиком. Сам Киев это не волнует.

"Украина, лидеры которой довольны эффективностью "Цезарей", готова получить эту технику и использовать её как есть", говорится в материале. Ответственные ведомства Франции никак не комментируют данные издания.

СМИ узнали о намерениях ЕС смягчить санкции на поставки ряда товаров из России
СМИ узнали о намерениях ЕС смягчить санкции на поставки ряда товаров из России

Ранее Лайф писал, что Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Киеву. Согласно заявлениям, Украина получит вооружений на 1,1 миллиарда долларов, в том числе и РСЗО HIMARS.

BannerImage

Wikipedia

Матвей Шандрыголов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar