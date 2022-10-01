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1 октября, 14:13

ВСУ потеряли более 100 человек убитыми и раненными под Новополем в ДНР

Союзные войска нанесли удар по позициям 110-й бригады территориальной обороны Украины в районе села Новополь в ДНР, уничтожив более ста националистов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Новополя Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей", — уточнил он.

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Также в ведомстве сообщили, что союзные войска были вынуждены отойти из Красного Лимана для занятия более выгодных рубежей в связи с угрозой окружения. Украинские войска понесли потери на данном направлении, несмотря на значительное превосходство в силах.

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ТАСС / Ковалев Пётр

Татьяна Миссуми

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