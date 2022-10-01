ВСУ потеряли более 100 человек убитыми и раненными под Новополем в ДНР

Союзные войска нанесли удар по позициям 110-й бригады территориальной обороны Украины в районе села Новополь в ДНР, уничтожив более ста националистов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Новополя Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения подразделений 110-й бригады территориальной обороны уничтожено более 100 националистов убитыми и ранеными, два танка и шесть автомобилей", — уточнил он.